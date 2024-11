Tenoch Huerta Lucha Contra Depresión Tras Acusaciones de Elena Ríos

Tenoch Huerta habla de la depresión que enfrenta a raíz de las acusaciones que María Elena Ríos, saxofonista, llevó a cabo hace un año, al señalarlo como violentador sexual. El actor mexicano reconoce que ha atravesado momentos muy complicados, no sólo personales, sino profesionales también, pues ha perdido muchas oportunidades de trabajo a raíz de todo lo que sucedió.

“Venga la alegría” entrevistó al actor que, desde el verano del año pasado, se mantuvo lejos del foco público, esto después de que Ríos evidenciara, a través de sus redes sociales, la situación que vivió con Tenoch, cuando sostuvieron una relación amorosa en el 2022. De acuerdo con María Elena, el actor ejerció violencia sexual en su contra cuando, sin su consentimiento, se habría quitado el condón durante una de sus relaciones sexuales, acción que también es conocida como el término en inglés «stealthing». Si bien, hasta el momento las acusaciones de Ríos no han sido llevadas a instancias legales, la repercusión que tuvieron en la vida de Tenoch fueron muchas, como confesó al matutino, mostrándose muy nervioso de enfrentarse nuevamente a la prensa.

“A nivel personal, sí es algo que, efectivamente, te golpea y híjole… si te soy honesto, ahorita que estoy con ustedes, a más de un año de no dar entrevistas y demás, sí siento que algo se rompe dentro”, expresó. Con la voz entrecortada y tratando de recobrar el aliento, Huerta aseguró que las acusaciones frenaron el curso que su vida estaba tomando, pues comenzaba a adentrarse en el mundo hollywoodense.

También contó que, a lo largo de este período de silencio, ha contado con asistencia psicológica. “Estoy en terapia psicológica, en terapia psiquiátrica, he hecho trabajo de grupo; afortunadamente mi familia y mis amigos, los verdaderos amigos, están aquí, se quedaron cerca”. Su distanciamiento de la vida público -afirmó- tuvo que ver con los consejos legales que recibió de sus asesores. SUN