“Diosito, Mándame Óvulos”: Galilea Montijo

La tapatía Galilea Montijo quiere volver a ser mamá, pero ahora con su actual pareja, el modelo Isaac Moreno. Tras protagonizar, por primera vez, la portada de una famosa revista de sociales en México, la conductora de «Hoy» se sinceró sobre sus planes de maternidad, pese a que “el reloj biológico la alcanzó”, pues tiene 51 años de edad.

“A mi me encantaría, y siempre lo hemos platicado. Y tengo un niño al igual que él, bueno, dos más que me regaló la vida y que siempre cuento, y siempre me quedé con las ganas de una niña. Diosito, mándame óvulos”, dijo la conductora en entrevista.

La famosa, al presentar la portada de la revista en el matutino no dudó en adelantar dicha meta que tiene en la vida junto con su novio, que es ampliar la familia, pues ambos ya son padres, fruto de sus anteriores relaciones sentimentales, y ahora están felices. SUN