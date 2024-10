Gerard Piqué Habla Sobre Ruptura con Shakira

La gira que la cantante Shakira está a punto de emprender alrededor del mundo con «Las mujeres ya no lloran» ha reavivado la atención sobre la separación que vivió con el futbolista Gerard Piqué en 2022. Esto se debe, en gran parte, a que sus canciones abordan temas como el empoderamiento femenino y los sentimientos tras una ruptura.

En medio de los éxitos que la famosa está cosechando en su carrera artística, el empresario ha roto el silencio respecto a las versiones que rodean el declive de su relación con la colombiana, que duró más de nueve años. Recordemos que han estado envueltos en especulaciones debido a que se cree que él cometió infidelidad con su actual pareja, la joven Clara Chía Martí.

En una entrevista con el medio de comunicación CNN, aunque no mencionó directamente a la intérprete de «Ojos así», Piqué fue cuestionado sobre si considera que «ya ha bajado la marea».

“Siempre he estado muy tranquilo, es decir, sé en el mundo en el que vivimos, sé que todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas”, comentó sobre el manejo que han tenido los medios de comunicación sobre el tema. Añadió que, a su vez, cada persona cuenta lo que «quiere vender» y enfatizó que eso no está en su control: “La verdad o lo que sucede muchas veces no está contada de la manera que ha sido”, dijo.

Piqué considera que su enfoque es estar rodeado de su familia, amigos y personas que realmente lo conocen, y reiteró que se siente en paz. “Entiendo que todo el mundo pueda tener su punto de vista, que mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera u otra. Libertad de expresión”, mencionó. SUN