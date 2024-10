Pepe Aguilar Puso Condición Para “Tiradera”

Pepe Aguilar sorprendió a sus millones de fans cuando lanzó «Cuídamela bien», un tema inspirado en la relación amorosa de su hija menor, Ángela Aguilar, con Christian Nodal.

Debido al escándalo que se desató en redes, el compositor «El Kakalo» decidió compartir algunos detalles detrás de su creación en su cuenta oficial de TikTok. Gracias a ello, se sabe que la compuso a petición de Pepe y se tenía contemplado que se llamara: «Chamaco bandido».

Todo empezó con una llamada. “Me llamó el mánager de Pepe Aguilar y me dijo: ‘Oye, quiero que le escribas una canción a Pepe’, entonces yo me emocioné y dije sí”. Afirmó que le quitaron frases para no ofender a Nodal y decía: “Cuídamela bien, tal vez no es perfecta, pero te aseguro que sabe querer, chamaco bandido, sobornó a cupido y le salió muy bien”. SUN