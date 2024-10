Alicia Villareal va con Todo en el Divorcio con Cruz Martínez

La cantante Alicia Villarreal confesó estar totalmente segura de divorciarse de Cruz Martínez, a pesar de tener 21 años de casados y dos hijos, quienes la apoyan.

«Sigo en eso, es un proceso y pues ahí estamos, yo estoy bien… fíjate que hay momentos en que se dan esos tiempos de pareja que no se hablan, y en eso estamos», declaró la cantante.

La llamada «Güerita consentida» abrió su corazón y reveló que en el pasado acudió a terapia para sobrellevar este duro golpe.

«Hubo un tiempo en el que yo necesitaba ayuda, tuve que tomarla (terapia), pero hoy en día ya me siento más capaz, soy más madura, me siento más relajada», manifestó.

La cantante aseguró que sus hijos, Cruz Ángelo y Félix Estéfano, hijos de la pareja, así como Melenie Carmona, hija mayor de Alicia, se encuentran bien y apoyándola en todo momento.

La vocalista se sorprendió al ser cuestionada si seguía creyendo en el amor y si descarta por completo o no, la idea de volverse a casar. «Ay no, no puedo pensar en eso, ahorita», señaló la regiomontana. sun