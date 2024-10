Selena Quintanilla es Honrada con Medalla Póstuma

A casi treinta años después del fallecimiento de la icónica «Reina del Tex-Mex», Selena Quintanilla, la cantante fue honrada con uno de los más altos reconocimientos en Estados Unidos: la Medalla Nacional de las Artes.

Este galardón se otorga a individuos que han contribuido significativamente a la excelencia, el crecimiento, el apoyo y la accesibilidad de las artes en el país.

La distinción fue anunciada por el presidente Joe Biden, quien también homenajeó a otras 39 personalidades, entre ellas escritores, cantantes y cineastas, que han dejado una profunda huella en la cultura estadounidense.

Junto a Selena Quintanilla, se rindió tributo a la artista Ruth Asawa. A través de redes sociales, se compartió el momento en el que el presidente dedicó un espacio en la ceremonia del 21 de octubre para recordar a aquellos que ya no están: «Amigos, dediquemos un momento a reconocer a los homenajeados que ya no están con nosotros (…) Los echamos de menos», expresó Biden.

Fue la hermana de Selena, la intérprete de «Amor prohibido», quien recibió la medalla en su nombre y agradeció al presidente Joe Biden por el homenaje a través de su cuenta de Instagram.

El legado de Selena, aunque breve, dejó una huella imborrable en la música. Conquistó el corazón del público con éxitos como «No me queda más», «Como la flor», «Bidi bidi bom bom», «El chico del apartamento 512» y «La Carcacha» en 1994. Aunque su carrera comenzó a una edad temprana, su legado sigue vivo.

Selena murió a los 23 años en marzo de 1995, cuando fue asesinada de un disparo por Yolanda Saldívar, su asistente personal y presidenta de su club de fans. En octubre de ese mismo año, Saldívar fue encarcelada y sentenciada a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional en 2025.

Otras destacadas figuras fueron homenajeadas como los actores Eva Longoria e Idina Menzel, el productor Bruce Cohen y los músicos Leonardo, «Flaco», Jiménez y Herbert I. Ohta, también recibieron la Medalla Nacional de las Artes, junto con los fotógrafos Randy A. Batista y Clyde Butcher, los artistas Carrie Mae Weems, Alex Katz y Mark Bradford, así como los líderes artísticos Jo Carole Lauder y Bruce Sagan, y el Museo y Salón de la Fama de la Música Country. Sun