Salinas Pliego y el Peculiar Regalo de Navidad que le Pidió a Santa

La relación entre Ricardo Salinas Pliego y sus seguidores en redes sociales es, sin duda, una de las más peculiares en el mundo de los empresarios mexicanos. Conocido por su estilo directo y su actitud desafiante, el dueño de Elektra ha acostumbrado a sus seguidores a declaraciones sorprendentes, algunas veces polémicas, pero siempre auténticas.

Este 2024, Salinas Pliego compartió un mensaje que rápidamente se volvió viral, respondiendo a una pregunta de una usuaria en X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter. La pregunta fue sencilla: ¿Qué le pedirías a Santa Claus esta Navidad?

La respuesta del empresario mexicano, conocida por su enfoque irónico y divertido, no tardó en atraer la atención de miles de usuarios. Salinas Pliego, con su característico humor, dejó claro que lo único que verdaderamente desea este año es «un chingo de naranjas para repartirlas entre mis haters y adversarios nuevos», agregando que, «lo demás me lo puedo comprar yo».

La frase, que parecía una mezcla de broma y reflexión, fue acompañada de un mensaje claro: la salud y el bienestar de su familia son lo más importante para él, mientras que los bienes materiales, esos los consigue con su propio esfuerzo. Este mensaje, que podría haber sido considerado una declaración más dentro de su carácter polémico, tuvo una gran aceptación por parte de sus seguidores. En menos de 24 horas, el tuit acumuló más de 2,000 reacciones y 81,000 vistas. Sin embargo, lo más interesante de este post no solo fue la broma sobre las naranjas, sino la serie de comentarios y respuestas que desató entre sus seguidores.

Muchos usuarios aplaudieron su actitud desafiante hacia aquellos que lo critican, utilizando las «naranjas» como una metáfora de su capacidad para neutralizar a quienes lo atacan. SUN