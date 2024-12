Diana Bovio Rescata su Esencia en “la Oficina”

Cinco años después de su primera entrega, cuando se convirtió en una de las cintas mexicanas más vistas de 2019 con cerca de 5 millones de asistentes, la saga de «Mirreyes vs Godínez» retomará la esencia de sus personajes como «Nancy», interpretada por Diana Bovio.

La cuarta cinta de la comedia dirigida por Chava Cartas se encuentra ahora en posproducción y cuenta con casi todo el reparto inicial que incluye a Regina Blandón, Gloria Stalina, Christian Vázquez, Daniel Tovar y Alejandro de Marino. La historia mostraría la relación lograda entre ambos grupos que, en un inicio, compiten por dirigir una empresa zapatera.

“Somos ya como primos (el elenco) que se reúnen de pronto cada año y hacen una locura”, dice quien encarna a una mujer que de todo lograba venta, así fuera piratería. En la anterior cinta, que fue directamente a plataforma streaming, su personaje estaba a punto de tener un bebé con Shimon (De Marino), un judío rico.

“Ahora van a ver la esencia de Nancy, siento que en la dos se desdibujó un poquito y ahora regresa a como la conocimos y nos enamoramos. Nunca va a perder lo que era”, comenta Bovio. La película «Mirreyes vs Godínez» ha tenido una historia peculiar desde su salida a las salas de cine.

Primero, por el problema de justicia en Estados Unidos de Pablo Lyle, uno de sus estelares; el guión de la secuela tuvo que ser modificado y después, cuando ya llevaban dos semanas rodadas de la secuela, llegó la pandemia y todo se frenó. En el inter se decidió hacer «Mirreyes vs Godínez: home office», con todos los actores desde su casa vía zoom, siguiendo los protocolos de la contingencia sanitaria. SUN