Montserrat Oliver Revela el Estado de Salud de Yolanda Andrade

Montserrat Oliver habló de cómo se encuentra de salud su amiga, colega y expareja Yolanda Andrade, con quien conduce «Montse & Joe», asegura que la extraña mucho y que ya la quiere de vuelta, supuestamente se tiene previsto que se reintegre a las grabaciones del programa después de que se ausentara tras una crisis a finales de noviembre.

Andrade, de 53 años, comenzó en 2023 con problemas de salud, fue diagnosticada con un aneurisma cerebral, lo que marcó el inicio de una serie de complicaciones en su salud que le han afectado la movilidad y el habla, algo que tiene preocupada a Montserrat.

Oliver confesó que para Yolanda han sido meses muy complicados, y admitió que Yola está mejor en la cuestión de que se está sometiendo a muchos tratamientos y está haciendo todo lo que puede para recuperarse; Montse se sinceró al decir que la enfermedad de su colega es muy extraña y que aún no se sabe cuál es ni cómo combatirla, a pesar de que a finales del 2024 Andrade se sometió a varios exámenes en Estados Unidos.

Montserrat aplaudió que últimamente Yolanda ya coma mejor, pues su delgadez la tenía preocupada. “Es una enfermedad muy extraña que todavía no sabemos bien qué es, ya tiene un poquito más de ánimos, está comiendo más porque de repente ya no comía mucho y estaba muy flaquita, yo la verdad sí sufro, me duele verla así”, confesó.

La conductora de 58 años dijo en entrevista para el programa “Hoy” que el detalle del habla de Yolanda es algo inquietante, pues hay días que puede hablar mejor y después ya no. “Está batallando un poco con el habla, a veces puede hablar mejor y a veces es mucho más lenta el habla; ¡la extraño horrible en el programa!”, admitió. SUN