Verástegui Lanza Dura Reflexión Sobre Premios Oscar 2025

El pasado 23 de enero, el actor Eduardo Verástegui fue tendencia en redes sociales, luego de criticar la nominación de Karla Sofía Gascón por «Emilia Pérez» en los premios Oscar, pues «es desplazar a las mujeres de los espacios». Por medio de la plataforma X, el también productor y activista lanzó una dura crítica contra «este señor».

Por lo anterior, el actor reflexionó en la misma red social sobre “lo que está ocurriendo con la imposición de la ideología de género” dentro de los premios Oscar. “En los últimos días, la Academia de los Oscar y la industria del entretenimiento han celebrado con bombos y platillos la nominación de la «primera mujer trans» a un premio que, históricamente, ha sido reservado para mujeres. Este no es un hecho aislado ni una simple anécdota; es una pieza más en el engranaje de una maquinaria ideológica que pretende redefinir la realidad misma”, expresó.

Aunado a ello, cuestionó a La Academia, pues “ha dejado de ser espacio de mérito y excelencia”. “Detrás de esta decisión no hay un reconocimiento genuino al talento, sino la imposición de una agenda que no tolera el más mínimo cuestionamiento. La Academia y los medios tradicionales han dejado de ser espacios de mérito y excelencia para convertirse en instrumentos de adoctrinamiento”.

“Ya no se premia el arte, se premia la sumisión a una ideología que borra las diferencias biológicas, tergiversa la verdad y ridiculiza a quienes se atreven a desafiarla”, enfatizó. En ese sentido, consideró: “Muchas personas no adoptan estas creencias por convicción, sino porque son arrastradas por una avalancha de presiones mediáticas, económicas y políticas. Atrapadas en la confusión y el adoctrinamiento, terminan cediendo sin plena conciencia de sus implicaciones. Para las élites globalistas, la agenda ‘woke’ no es opcional, es una imposición. No se trata de inclusión, sino de control. Al desdibujar las diferencias naturales, se debilitan los pilares fundamentales de la sociedad: la familia, la identidad y el sentido común”.

“Esta no es solo una batalla cultural; es una lucha política, filosófica y espiritual. No basta con señalar la incoherencia ni con expresar indignación en redes sociales. Debemos ir más allá y comprender que lo que está en juego no es solo la categoría de un premio, sino la esencia misma de la verdad, la dignidad humana y el orden natural”, añadió.

Finalmente, invitó a “defender la verdad con valentía. No por odio, sino por amor a la realidad, a la familia y a la dignidad de cada persona. La verdad no necesita ser disfrazada ni impuesta con coerción. Solo necesita ser defendida con firmeza y convicción”. SUN