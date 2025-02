Diego Boneta Salvó la Noche de Conducción en TikTok Awards 2025

La Ciudad de México fue escenario de la celebración de los TikTok Awards 2025, un evento que reunió a los creadores de contenido más influyentes de la plataforma social. Durante la gala, se reconoció el talento de los usuarios que han destacado por su creatividad, innovación y capacidad para conectar con audiencias globales.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la entrega de los premios a los mejores creadores, como el caso de Kenia Os, quien triunfó en la categoría de «Canción del Año», y Yeri Mua, que se alzó con el título de «Artista del Año». Sin embargo, a pesar de los logros y celebraciones, la ceremonia no estuvo exenta de controversias y comentarios negativos, especialmente en torno a la conducción del evento.

El influencer Paco de Miguel, encargado de presentar la ceremonia, se convirtió en el centro de las críticas por su desempeño en el escenario. Diversos usuarios en redes sociales expresaron su descontento por la forma en que se desenvolvió durante la conducción, señalando que su estilo de humor y su presencia no estuvieron a la altura de la magnitud del evento.

A pesar de su popularidad en la plataforma, su estilo de comedia, conocido por sus personajes «Caro Acampa» y «Regina», fue considerado por algunos como desactualizado y no adecuado para la audiencia joven que consume contenido en TikTok. A lo largo de la ceremonia, también se mencionó que la participación de otros presentadores, como Diego Boneta y Kenia Os, logró equilibrar la situación. En particular, la actuación de Kenia fue considerada un «respiro» para la gala, destacándose por su improvisación y su habilidad para conectar con el público.

A pesar de estos altibajos, los TikTok Awards 2025 celebraron la creatividad y el esfuerzo de los creadores de contenido en diversas categorías. SUN