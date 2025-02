Aseguran que la Salud de Daniel Bisogno va en Retroceso

Daniel Bisogno no ha regresado a «Ventaneando» como lo había asegurado la conductora Pati Chapoy, quien afirmó que en enero estaría de regreso; las alertas se encendieron hace unos días, cuando en el aniversario 29 del programa Daniel no apareció en el foro ni en una videollamada, sólo un enlace telefónico en el que dijo que seguía recuperándose tras haberse sometido a un trasplante de hígado en septiembre.

Durante varias semanas se ha hablado extraoficialmente que la salud de Bisogno no va nada bien, y este fin de semana en su programa de YouTube, la periodista Ana María Alvarado confirmó que la familia del también actor está preocupada.

“La salud se le ha complicado, el dilema es que en vez de ir avanzando ha ido en retroceso”, dijo. Precisó que aunque la familia de Daniel insiste en que todo va bien y que su presencia constante en el hospital es para hacerse chequeos, lo que no han revelado es que cada vez le encuentran alguna anomalía.

“No lo deben presionar, la cosa no está fácil, no pudieron enlazarlo en videollamada, fue por teléfono”, recordó sobre su ausencia en «Ventaneando», donde se le ha dado seguimiento a los problemas de salud del conductor. Alvarado recordó que las complicaciones en la salud de Bisogno han sido primero por las bacterias que se le han formaron por el catéter que utiliza, además de que trae problemas en el estómago y en el intestino. Ana María no quiso dar más detalles que le proporcionó su fuente, sólo insistió en decir que sí está crítico su estado de salud y que su familia está preocupada por ello, además de que el conductor está decaído. SUN