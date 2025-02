Irina Baeva se Habría Casado en Dubái

Tras su abrupta separación de Gabriel Soto en julio pasado, a Irinia Baeva se le vinculó sentimentalmente con el empresario Giovanni Medina, con quien la rusa ha viajado a Las Vegas y recientemente a Dubái, lugar en donde se rumoró que contrajeron matrimonio.

Hasta la fecha, ninguno de los dos ha confirmado la noticia, pese a que Medina fue entrevistado en Telediario, pero no aceptó tal información, pero tampoco la desmintió.

“Le mande mensaje a Giovanni y le pregunte «¿te casaste?» y empezó a responder otras cosas, no me dijo si sí o no, o sea, casi casi me confirmó que se casó con Irina Baeva… que sean felices, que les vaya muy bien”, contó la conductora María Luisa Valdés.

Sin embargo, en otro programa desmintieron tal versión, asegurando que no se han casado: «No se han casado», dijo el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa «Sale el sol». “Se fueron de vacaciones juntos, pero no están casados”. SUN