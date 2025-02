Michelle Salas Explica por qué se Mudó de Nueva York

Michelle Salas compartió un video en el que se despedía de Nueva York, ciudad que se convirtió en su hogar por los últimos seis años y, si bien, no precisó si el motivo de su mudanza fue por los compromisos laborales de su esposo, o si fueron sus propias responsabilidades lo que la llevaron a cambiar de destino, se dijo entusiasmada por comenzar una nueva historia.

Los seguidores de la hija de Luis Miguel tomaron por sorpresa el post que la joven hizo, donde a través de un vídeo clip, en donde aparece su silueta y la de su esposo, Danilo Díaz Granados, donde aparecen abrazándose y besándose en el todavía vacío departamento al que se mudaron.

“No importa dónde, mientras sea juntos, gracias por crecer a mi lado, new home”, escribió. Horas más tarde, mientras contestaba a las preguntas de algunos de sus seguidores, Salas reveló que la nueva ciudad donde residirá será Miami. Pese a que han pasado cinco años desde que nació en ella la necesidad de cambiar de residencia, tras los cambios que la pandemia llevó a Nueva York, fue hasta ahora que tomó la decisión.

“Llevo muchísimos años viviendo en Estados Unidos, casi 17 años en total, primero me mudé a Los Ángeles, luego me fui a Nueva York, después de la pandemia decidí que era el momento de dejar mi departamento en Nueva York porque sentí que la ciudad cambió mucho”, explicó.

Pese a que expresó el gran amor que profiere por «la Gran Manzana», Mich reconoció que, en la actualidad, es una ciudad donde ha aumentado el caos y en inseguridad por lo que ahora, que es una mujer casada, busca residir en un lugar donde prevalezca la tranquilidad. SUN