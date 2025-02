Héctor Soberón Insiste que no Filtró Video Íntimo de Michelle Vieth

Michelle Vieth dijo que dejará en manos de la ley su caso de abuso a la intimidad en contra de Héctor Soberón, con quien estuvo casada y después acusó de haber sido él quien filtró un video íntimo de cuando eran pareja, algo que él ha negado desde entonces.

El actor dijo sarcásticamente que ojalá siga el curso el juicio, aunque a él no le ha llegado nada, y sin dar detalles, precisó que Michelle ha encubierto un abuso sexual. “Espero que ese juicio no lo haya borrado porque hay muchas cosas”, dijo ante los micrófonos de «Venga la Alegría», y confesó que está cansado que por más de dos décadas lo sigan señalando como el responsable de esa filtración, y afirmó que qué bueno que su ex ya encontró la paz, pues a ver si así lo dejaba en paz.

“Si tiene algo en contra mía que se vaya a juzgados que ya deje de estar litigando en los medios, es una por 20 años, dice que ya encontró la paz, qué bueno, a ver si ya deja de joder”, expresó tajante.

Aseguró que a pesar de la situación él nunca ha hablado mal de Michelle, y admitió que tampoco se ha defendido como hubiera querido; lamentó que derivado de esta situación él haya recibido ataques por tantos años, así como sus hijas.

“Yo no hablo mal de la señora, nunca he hablado mal de la señora, me he defendido, aunque no como he querido, he guardado silencio porque soy un caballero. A mí me han amenazado, amenazaron a mis hijas y no hay un día que no me insulten por algo que me han acusado que no hice, por eso ya dije, basta de denuncias falsas”, sentenció. SUN