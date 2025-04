Revelación de Sexo del bebé de Lele Pons Termina con Caída Doble

¡Será niña!, así revelaron el sexo de su primer hijo la cantante y actriz venezolana Lele Pons y su marido, el cantante puertorriqueño Guaynaa, durante una fiesta celebrada en Miami a la que acudieron decenas de celebridades, quienes presenciaron dos caídas de Lele en plena revelación, caídas que alertaron a sus fans. El salón, ubicado en el Faena Forum de Miami, estuvo decorado en dos tonos rosa y azul, donde la comida también estuvo pensada para honrar las raíces de la pareja ya que en el lado las mujeres se presentaron delicias puertorriqueñas y en el de hombres sabores venezolanos.

Entre los famosos asistentes se encontraban nombres como Chayanne, tío de Lele, pues el cantante está casado con Marilisa Maronese, quien es hermana de Anna Maronese, la madre de Lele Pons. Belinda, Sebastián Genta, Ricky Montaner, Sebastián Yatra, Beto de Rawayana, Greeicy, Anitta, Natti Natasha, Harry Jowsey, Isabela Grutman, Camila Coelho, Yailín la más viral y Nadia Ferreira, estuvieron presentes en la celebración.

La revelación del género del bebé fue un momento mágico ya que Lele y Guaynaa eligieron una creativa y divertida forma de compartir la noticia utilizando potes de pintura. El tenso momento se dio cuando Pons resbaló y se cayó un par de veces, Guaynaa no se encontraba a su lado y fue criticado en redes por no haber estado al pendiente de ella, aunque por fortuna la pancita embarazada de Lele no se golpeó, sí provocó varias reacciones en redes, quienes criticaron la peligrosa dinámica con pintura y el que Pons utilizara tacones. SUN