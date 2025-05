Productora de “Montse & Joe” Habla de Yolanda Andrade

La productora del programa «Montse & Joe», Ruth Raquel Rocha, afirma que Yolanda Andrade no se da por vencida, y sigue consultando diferentes opiniones médicas, para desentrañar cuál es el mal que la aqueja y que mantiene a su salud vulnerada desde abril de hace dos años.

Después de negar la posibilidad de que «Joe» pierda su lugar como conductora en el programa nocturno que co-conduce junto a Montserrat Oliver en Unicable, la productora del programa afirma que está en comunicación constante con Andrade. Fue así como, Rocha aclaró que, luego de que Yolanda pasara unos meses fuera de México, para ser tratada en Los Ángeles, California, está de vuelta en nuestro país.

«Está aquí en México», confirmó. Sin ahondar en la condición actual de Andrade, la productora dijo que se encontraba «echándole ganas», pues a pesar de que, desde abril de 2023, no sabe exactamente qué es la condición que le produce los malestares a los que se enfrenta, ha mantenido la mejor de las actitudes, en búsqueda de salir adelante.

“Ahí va, echándole muchas ganas, ahorita, desafortunadamente, no he tenido chance de verla, pero espero ya, un día de estos, darle una vueltecita, nos mantenemos en contacto por WhatsApp todo el tiempo, nos mandamos besos, saluditos y abrazos casi todos los días, feliz de que ella esté echándole todas las ganas”, ahondó.

Es así como afirmó que, pese a los diagnósticos que le han dado algunos doctores, la conductora no se rinde y sigue buscando la opinión de más especialistas, pues las observaciones que, hasta ahora le han dado, varían entre sí. SUN