Emiliano Aguilar Exhibe Presunta Conversación que Sostuvo con Nodal

Emiliano Aguilar compartió un mensaje que le habría enviado Christian Nodal, luego de la polémica que el joven enfrenta con su familia paterna, que lo desairó con una publicación, desde la cuenta de perfil de «el Gordo», el perrito de Pepe. De acuerdo con la imagen, el esposo de Ángela lo habría llamado «mantenido», sugiriendo que sólo busca aprovecharse de la fama y el talento de la dinastía.
Ya era conocida la mala relación que existía entre Emiliano y sus hermanos menores, Ángela y Leonardo, sin embargo, no fue sino hasta que su padre declaró, para «Ventaneando», que su madre, Carmen Treviño, lo había abandonado llevándose todas las cosas de la casa, cuando todavía eran pareja, que el rapero explotó.
Emiliano aclaró que no dejaría que nadie levantara falsos a su madre, lo que generó que la situación se saliera del control, pues los Aguilar respondieron con una publicación, con tintes despectivos, desde la cuenta de la mascota de la familia, tratando de parodiar el actuar del joven músico.
A raíz de toda esta situación, tal parece que Nodal ya ha intervenido entre las partes, o eso es lo que sugiere Emiliano, quien compartió una captura de pantalla de un mensaje que habría recibido, desde la cuenta oficial de Instagram del músico, en donde este le pediría que deje de hablar de los Aguilar y de tratar de sacar ventaja de la popularidad de la familia.
También le habría hecho un comentario, acerca de qué opinión le merece el tipo de música que interpreta y las letras que Emiliano compone, a través de las que ha tratado de hacer un reflejo de las experiencias que ha enfrentado criándose en los barrios de Tijuana. SUN

