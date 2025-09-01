María Elena Saldaña Celebra la Inclusión

Ahora que el youtuber de talla baja Abelito se está ganando el reconocimiento del público en «La Casa de los Famosos México», es la actriz María Elena Saldaña quien señala que no solo se debe dar la apertura, sino que debe existir «una gran inclusión para todos».

En entrevista, la actriz comenta sobre la labor del influencer que se convirtió en la sensación del reality, y asegura que esto no debería ser solo por la fiebre del momento para él y las personas de baja estatura. La actriz recordó que en la política también se ha hablado de la inclusión tomando medidas especiales, “y yo opino… (que) no podemos seccionarnos, eso es muy importante. No podemos decir ‘los gorditos vamos pa’cá y los flaquitos para el otro lado y los güeros aquí y los morenitos del otro lado”, indicó la luminaria.

“El día que realmente entendamos que todos vivimos en una misma sociedad y un mismo planeta y que todos tenemos talentos, esto será otra cosa. No es ni ellos, ni ellas ni los unos ni los otros… no va así, no podemos seccionarnos”, puntualizó.

La estrella de series como «Oríllese a la orilla» indicó cuál sería la decisión más grande que debe enfrentar la sociedad: “Pensar en todos sí se vale, con las habilidades que cada uno tenemos, esto nos debe llevar a ocupar los lugares que merecemos, por nuestras capacidades, que pongan a los que de verdad sepan partir el queso. Hay que prepararnos”. SUN