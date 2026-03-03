Arranca Periodo de Registro en Línea de la Beca “Rita Cetina” Para Uniformes

El Apoyo Consiste en Otorgar 2500 Pesos Anuales Para Compra de Uniformes o Útiles

——

Serán Beneficiados Niñas y Niños Inscritos en Primarias Públicas

Ciudad de México; 02 de Marzo de 2026.- La Beca Rita Cetina, para estudiantes de educación básica, ha comenzado con su periodo de registro en línea, el cual estará activo desde este lunes 2 de marzo hasta el jueves 19 de marzo.

Este programa del Gobierno de México está dirigido a las familias que tengan hijas, hijos o menores bajo su cuidado en cualquier grado escolar de primaria, que estén inscritos en instituciones públicas.

La beca brinda un apoyo económico de 2,500 Pesos anuales por cada alumno o alumna inscrita al programa, los cuales tienen como objetivo cubrir gastos relacionados a útiles y uniformes para el ciclo escolar.

Paso a paso para solicitar la Beca Rita Cetina de nivel Primaria.

El registro para solicitar la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes se hace únicamente en línea, a través de la página oficial del programa y consta de varios pasos:

Paso 1:

Ingresar a www.becaritacetina.gob.mx

Paso 2:

Iniciar sesión con tu cuenta Llave MX. Deberás ingresar tu número de celular o correo electrónico y contraseña. En caso de que no tengas una cuenta todavía, puedes escoger la opción de «Crear cuenta».

Paso 3:

Registrar los datos personales del padre, madre o tutor. Deberás ingresar los datos de tu domicilio, y subir los siguientes documentos digitalizados:

*Identificación oficial vigente

*Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

*Acepta el aviso de privacidad y da clic en «Guardar registro».

Paso 4:

Ahora deberás llenar el registro de la o el estudiante. Deberás ingresar los siguientes datos:

*CURP de la o el menor de edad.

*Parentesco con la o el estudiante.

*Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la primaria

*Nivel educativo, grado y turno en el que cursa la o el menor

*Da clic en el botón de «Guardar y continuar».

Paso 5:

En caso de que quieras registrar a más de un estudiante, deberás elegir la opción de «Regresar a la página principal» y de nuevo en «Registrar un estudiante».

Si no, puedes hacer caso omiso a este paso.

Paso 6:

Una vez que hayas terminado de registrar a la, el o los alumnos que solicitan el apoyo económico, da clic en «Descargar comprobante».

Algunas recomendaciones.

Te recomendamos revisar que hayas capturado bien, tanto tus datos, como los de la, el o los menores que estés registrando. También es importante que descargues y conserves el comprobante de registro.

Asegúrate de que tu CURP y la del estudiante esté certificada y junta o consigue todos los documentos lo antes posible, pues una vez cerrado el periodo de inscripción, no habrá prórrogas.

Una vez que cierre el periodo de solicitudes, las autoridades correspondientes validarán todos los datos, por lo que recuerda ser paciente.Sun