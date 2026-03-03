martes, marzo 3, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalEstado y Municipio Fortalecen la Protección Civil en Tapachula: Yamil Melgar
Local

Estado y Municipio Fortalecen la Protección Civil en Tapachula: Yamil Melgar

0
2

*Autoridades de PC Evalúan Avances de la Agenda Operativa.

Tapachula, Chiapas.- El presidente municipal, Yamil Melgar, informó sobre la visita de trabajo del secretario de Protección Civil del Estado, Mauricio Cordero, con quien encabezó una agenda enfocada en fortalecer la coordinación y las acciones preventivas en el municipio.

En las instalaciones de Protección Civil municipal, junto al secretario de Protección Civil de Tapachula, Luis Demetrio Martínez, sostuvieron una reunión para evaluar avances, revisar protocolos y dar seguimiento a la agenda operativa. El encuentro permitió alinear acciones entre estado y municipio para fortalecer la capacidad de respuesta.
Posteriormente realizaron un recorrido de supervisión en el recinto de la Feria de Tapachula, donde verificaron medidas de seguridad, rutas de evacuación y puntos de atención, a fin de garantizar condiciones adecuadas para las y los asistentes.
La agenda incluyó también la visita al predio donde se construirán las nuevas instalaciones regionales de Protección Civil, proyecto que permitirá ampliar la cobertura y atención en beneficio de la región.
El alcalde Yamil Melgar reiteró que, en Tapachula la prevención es una prioridad, y que el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado permite avanzar con responsabilidad en la protección de la población. Boletín Oficial

Estado y Municipio Fortalecen la Protección Civil en Tapachula: Yamil Melgar
Artículo anterior
Todo Listo Parta el Inicio de la Expo Feria Tapachula 2026
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa matutina en vivo. Martes 03 de marzo 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Disfrutaron de una Velada Inolvidable

Al Instante staff - 0
Disfrutando de una gran noche en honor a la bella Arianna Elizabeth Cabrera Valente, captamos a este grupo de jóvenes, quienes se divirtieron al...
Leer más

Trágico accidente en el Libramiento Sur de Tapachula deja un elemento de la Guardia Nacional sin vida

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas a 02 de marzo 2026.- La tarde de este lunes a las 15:50 horas se registró un fuerte accidente sobre el Libramiento...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV