Estado y Municipio Fortalecen la Protección Civil en Tapachula: Yamil Melgar

*Autoridades de PC Evalúan Avances de la Agenda Operativa.

Tapachula, Chiapas.- El presidente municipal, Yamil Melgar, informó sobre la visita de trabajo del secretario de Protección Civil del Estado, Mauricio Cordero, con quien encabezó una agenda enfocada en fortalecer la coordinación y las acciones preventivas en el municipio.



En las instalaciones de Protección Civil municipal, junto al secretario de Protección Civil de Tapachula, Luis Demetrio Martínez, sostuvieron una reunión para evaluar avances, revisar protocolos y dar seguimiento a la agenda operativa. El encuentro permitió alinear acciones entre estado y municipio para fortalecer la capacidad de respuesta.Posteriormente realizaron un recorrido de supervisión en el recinto de la Feria de Tapachula, donde verificaron medidas de seguridad, rutas de evacuación y puntos de atención, a fin de garantizar condiciones adecuadas para las y los asistentes.La agenda incluyó también la visita al predio donde se construirán las nuevas instalaciones regionales de Protección Civil, proyecto que permitirá ampliar la cobertura y atención en beneficio de la región.El alcalde Yamil Melgar reiteró que, en Tapachula la prevención es una prioridad, y que el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado permite avanzar con responsabilidad en la protección de la población. Boletín Oficial