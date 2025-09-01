Yordi Rosado Habla Sobre los Problemas de ser Hombre

El conductor Yordi Rosado estrenó un capítulo especial en su canal de YouTube titulado “Hombres y dinero: Lo que nadie te dice”. En él, el conductor habló sobre los retos que enfrentan los hombres al ser vistos como proveedores dentro de la sociedad, una carga que, asegura, suele invisibilizarse. En la mesa redonda participaron El Capi Pérez, Mario Bezares y René Strickler, quienes compartieron experiencias personales y profesionales con la intención de motivar a otros a no aceptar presiones similares o, al menos, no sentirse solos en este camino.

Rosado destacó que la sociedad ha inculcado en los hombres la idea de ser proveedores económicos, lo cual representa una gran presión emocional. “Sí bien hay mujeres que hoy se encargan de su casa, el general es que los hombres nacimos con ese chip o socialmente se nos ha inculcado esto de ser proveedores y muchos así lo hemos hecho. Sin embargo, hay muchas cosas que no contamos cuando sentimos esa carga tan fuerte, la responsabilidad de ser proveedor”, señaló el conductor.

Durante poco más de una hora de conversación, los invitados compartieron anécdotas de los sacrificios que han hecho a lo largo de su vida para cumplir con los estándares sociales, llegando incluso a cuestionarse si son «suficientes» o no.

El episodio abordó distintas dificultades relacionadas con la masculinidad y los roles de género. Mario Bezares recordó cómo los hombres de su generación crecieron bajo la idea de que ser proveedor era su única función. SUN