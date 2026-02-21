sábado, febrero 21, 2026
spot_img
InicioOrbita de estrellasGomita es Defendida por su Hermano, de Tanto Odio en Redes Sociales
Orbita de estrellas

Gomita es Defendida por su Hermano, de Tanto Odio en Redes Sociales

0
16

Después de que Araceli Ordaz, conocida como «Gomita», admitiera que su cuerpo está cansado de tantas operaciones, su hermano Freddy «Lapizito» salió en su defensa asegurando que ella está muy vulnerable en su salud mental, y teme por su vida.
“Ahora yo se los pido de favor: dejen de criticar a mi hermana Gomita, dejen el odio a un lado”, dijo el comediante. Freddy, contrario a lo que Gomita intenta mostrar en sus redes, asegura que a su hermana sí le afecta el «hate» y que las críticas constantes han terminado por lastimarla profundamente.
“Gomita no está bien por el odio que recibe cada día. Ustedes pueden criticar detrás de una pantalla y tirar veneno, pero no saben cómo se siente la persona ni si se llegara a quitar la vida por el odio que recibe diario. Ya sé que la gente critica por todo, pero por favor, ya no le hagan más daño”.
“Lapizito” reconoce que no es la primera vez que su hermana enfrenta comentarios negativos, pero esta vez suplica que ya paren: «Ella, desde hace años, ha soportado las críticas sobre su cuerpo. Yo solamente le pido a Dios que cuide a mi hermana ‘Gomita’ y que no le llegue a pasar nada. Yo seguiré defendiéndola porque ella no está sola». SUN

Gomita es Defendida por su Hermano, de Tanto Odio en Redes Sociales
Artículo anterior
Marisela Tuvo un Percance Automovilístico Rumbo a la Feria Huixtla
Artículo siguiente
“Se han Ensañado con los Latinos”: Los Tigres del Norte
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Entrevista con el Ing. Emilio Barrios Solano, Presidente del Patronato de la Expo Feria Tapachula 2026

Al Instante staff - 0
Leer más

Nueva Sala de Educación Inicial en CAI 3 Tapachula

Al Instante staff - 0
El Centro de Atención Infantil 3 (CAI) Tapachula, inauguró la Sala 8 de Educación Inicial, un nuevo espacio diseñado para fortalecer el aprendizaje y...
Leer más

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó

Al Instante staff - 0
El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó los resultados del operativo realizado en el tramo carretero Oxchuc-Ocosingo, a la altura de...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV