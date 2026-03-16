Premios Oscar 2026: Lista Completa de Ganadores

Ciudad de México, 15 de Marzo.- La noche más importante del cine internacional estuvo llena de sorpresas y momentos inolvidables. Esta noche, se realizó la 98 entrega de los Premios Oscar 2026 donde cintas como «Una batalla tras otra» y «Sinners» se colocaron como los grandes triunfadores de la noche.

«Frankenstein», del mexicano Guillermo del Toro, perdió en la categoría de Mejor película, pero arrasó con los premios técnicos como Mejor vestuario o Mejor maquillaje y peinado.

Conan O’Brien fue el conductor de la gala, por lo que el humor y las risas no faltaron; sin embargo, hubo reflexiones sobre la unión y esperanza.

Por si fuera poco, la gala también hizo historia; y es que, actores como Amy Madigan se llevaron la primer estatuilla de su carrera.

Aquí la lista completa de ganadores:

Mejor película: «Una batalla tras otra»

Mejor actriz: Jessie Buckley – «Hamnet»

Mejor actor: Michel B. Jordan – «Sinners»

Mejor dirección: Paul Thomas Anderson – «Una batalla tras otra»

Mejor canción original: «Golden»

Mejor película internacional: «Sentimental Value»

Mejor cinematografía: «Sinners»

Mejor edición: «Una batalla tras otra»

Mejor sonido: «F1»

Mejor banda sonora original: Ludwing Gorenssen – «Sinners»

Mejor largometraje documental: «Mr. Nobody against Putin»

Mejor cortometraje documental: «All the empty rooms»

Efectos visuales: «Avatar: Fire and ash»

Diseño de producción: «Frankenstein»

Mejor guion original: Ryan Coogler – «Sinners»

Mejor guion adaptado: Paul Thomas Anderson – «Una batalla tras otra»

Mejor actor de reparto: Sean Penn – «Una batalla tras otra»

Mejor cortometraje (empate): «Los cantantes» y «Dos personas intercambiando saliva»

Mejor casting: «Una batalla tras otra»

Mejor maquillaje y peinado: «Frankenstein»

Mejor diseño de vestuario: «Frankenstein»

Mejor corto animado: «La niña que lloraba perlas»

Mejor película animada: «Kpop Demon Hunters»

Mejor actriz de reparto: Amy Madigan – «Weapons». Sun