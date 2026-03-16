lunes, marzo 16, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaNacionalCae “Pepe”, Quien Trasladó a Novia de “El Mencho”
Nacional

Cae “Pepe”, Quien Trasladó a Novia de “El Mencho”

0
24

Ciudad de México, 15 de Marzo.- Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvo ayer domingo a José «N», alias «Pepe», considerado uno de los principales operadores logísticos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con un comunicado oficial, «Pepe» fue el encargado de trasladar a la pareja sentimental del abatido Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho», a Tapalpa, Jalisco, el domingo 22 de febrero de 2026.
«Pepe» fue detenido en la comunidad de La Mojonera, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Se le aseguró droga, armamento y un vehículo, que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) vía la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con sede en Guadalajara.
El 23 de febrero, el general Ricardo Trevilla, titular de la Defensa, informó que «El Mencho» fue capturado gracias al seguimiento de la pareja sentimental del capo. Sun

Cae “Pepe”, Quien Trasladó a Novia de “El Mencho”
Artículo anterior
Urgen Trabajos Preventivos en Puentes de Tapachula y la Costa Antes de la Temporada de Lluvias
Artículo siguiente
Premios Oscar 2026: Lista Completa de Ganadores
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Aviso de Cierre Vial

Al Instante staff - 0
🚧 Aviso de Cierre Vial 🚧 Con el objetivo de seguir transformando nuestra ciudad y brindarles calles más dignas y duraderas, la Secretaría de Obras...
Leer más

Rincón Nostálgico Huacalero El Altillo de la Central Sur

Al Instante staff - 0
Leopoldo Constantino García* Vamos a trasladarnos en nuestra máquina nostálgica del tiempo al Tapachula de mediados del siglo pasado, nos vemos ahora caminando en cualquier...
Leer más

El Estadio Azteca en la Recta final de Remodelación, a Solo dos Semanas de su Reapertura Oficial

Al Instante staff - 0
* Están Lista las Nuevas Butacas, también se puede ver las pantallas gigantes y sistemas audiovisuales. * Faltan 87 Días Para el Inicio del...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV