Urgen Trabajos Preventivos en Puentes de Tapachula y la Costa Antes de la Temporada de Lluvias

* CON EL FIN DE PREVENIR INUNDACIONES, DAÑOS VIALES Y POSIBLES AFECTACIONES A LA POBLACIÓN.

* Especialistas Hacen un Llamado a las Autoridades Correspondientes Para Ejecutar Trabajos Preventivos en Alcantarillas, Accesos y Salidas de Puentes.

* La Acumulación de Basura y Sedimentos en Estas Estructuras Representa un Riesgo Considerable

Tapachula, Chiapas; 15 de Marzo de 2026.- Ante la proximidad de la temporada de lluvias, especialistas en infraestructura advierten sobre la necesidad de realizar de manera inmediata labores de mantenimiento y desazolve en puentes y obras hidráulicas de la región, a fin de prevenir inundaciones, daños viales y posibles afectaciones a la población.

El ingeniero civil Abraham Ruiz Matías, especialista en vías terrestres y mantenimiento regional, hizo un llamado a las autoridades correspondientes para aprovechar la actual época de estiaje y ejecutar trabajos preventivos en alcantarillas, accesos y salidas de puentes.



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De acuerdo con el experto, la acumulación de basura y sedimentos en estas estructuras representa un riesgo considerable.Si no se retiran a tiempo, dijo, durante las lluvias pueden obstruir el flujo natural del agua, provocar desbordamientos de ríos y deteriorar la superficie de rodamiento en distintas vialidades.Señaló que existen puntos clave para la movilidad y la economía regional que requieren atención prioritaria.En la zona alta y ecoturística, tras el colapso del puente Monte Perla, la atención se concentra en el puente Chapultepec, considerado una vía fundamental para la actividad cafetalera y el sector restaurantero de la Ruta del Café, que recibe visitantes nacionales y extranjeros.Otro punto relevante es la conexión internacional, particularmente los puentes ubicados sobre los ríos Cahoacán y Texcuyuapan, utilizados por quienes ingresan desde Guatemala.Además de su importancia vial, su adecuado mantenimiento, señalización y pintura contribuyen a mejorar la imagen urbana y la seguridad para los usuarios.En materia logística, también se considera estratégica la zona de los esteros rumbo a Puerto Madero, donde un posible daño estructural en los puentes podría afectar el suministro de combustible hacia la Ciudad y generar complicaciones en el abastecimiento.El especialista destacó que la prevención no depende únicamente de las autoridades, sino también de la participación de la ciudadanía. En ese sentido, exhortó a evitar la tala de árboles en las riberas de los ríos, ya que la deforestación debilita los cauces y aumenta el riesgo de inundaciones.Asimismo, llamó a fomentar una cultura de limpieza para evitar que la basura llegue a los drenajes y estructuras hidráulicas.Finalmente, advirtió que también debe atenderse la erosión en calles no pavimentadas y el riesgo de socavación en colonias del poniente de la Ciudad, particularmente en zonas cercanas al río Coatancito, donde algunas viviendas podrían verse afectadas si no se toma las precauciones adecuadas. EL ORBE/Nelson Bautista