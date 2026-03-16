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Supera Tapachula las 4 mil Luminarias Instaladas

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* Con Ello se Fortalece la Tranquilidad de la Población.

Tapachula, Chiapas.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad y mejorar la calidad de vida de las familias, el Ayuntamiento de Tapachula informó que durante la actual administración se han instalado más de 4 mil luminarias LED en distintos puntos estratégicos del municipio.
Entre los puntos recientemente iluminados destacan el Libramiento Sur, el acceso al Aeropuerto Internacional de Tapachula y la carretera Puerto Madero en desvío a Playa Linda, vialidades estratégicas que hoy cuentan con mejor visibilidad y mayor seguridad para automovilistas y peatones.
El presidente municipal, Yamil Melgar, subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para recuperar espacios públicos y fortalecer la tranquilidad de la población.

“Cada luminaria instalada representa una calle más segura y una colonia mejor iluminada. Estos avances han sido posibles gracias al respaldo del gobernador Eduardo Ramírez, con quien sumamos esfuerzos en una estrategia que fortalece la seguridad y mejora la percepción de tranquilidad en nuestro querido Tapachula”, expresó.
Por su parte, el secretario de Obras Públicas Municipales, William Penagos, explicó que la instalación de luminarias también forma parte de los proyectos de rehabilitación integral de calles, que contemplan pavimentación, drenaje sanitario, drenaje pluvial y nueva infraestructura urbana para garantizar vialidades más seguras y funcionales.
El Ayuntamiento reiteró que estas acciones continuarán avanzando en colonias y localidades, consolidando infraestructura que mejora los servicios públicos y contribuye al desarrollo de Tapachula, tanto de la zona urbana como las localidades de la zona alta y baja del municipio. Boletín Oficial

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