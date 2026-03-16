Irán Advierte que si Otros Países Intervienen la Guerra se Extenderá

* Trump Descarta Negociaciones.

Teherán. Irán advirtió este domingo a otros países que si intervienen habrá «una escalada» en la guerra en Medio Oriente, a la que el presidente estadunidense Donald Trump descartó poner fin por el momento.

En una entrevista con NBC News, el mandatario estadunidense aseguró que Teherán quiere sentarse a negociar pero que Washington seguirá adelante con su ofensiva.

«Irán quiere llegar a un acuerdo y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas», dijo Trump a la cadena estadunidense.

También aseguró que podría bombardear de nuevo objetivos en el principal centro de exportación de crudo de Irán, situado en la isla de Jark, «solo por diversión».

Irán aseguró por su parte que la guerra no acabará hasta que tenga garantías de su fin definitivo.

«Esta guerra terminará cuando tengamos la certeza de que no se repetirá y de que se pagarán reparaciones», dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi al medio en lengua árabe Al-Araby Al-Jadeed,

El ministro también llamó a los demás países a «abstenerse de cualquier acción que pueda llevar a una escalada» y aseguró que tiene «muchas pruebas» de que las bases estadunidenses de Medio Oriente se utilizaron para atacar a su país, al citar a Emiratos Árabes Unidos.

El Pentágono afirma que más de 15 mil objetivos han sido alcanzados en el país.

Tras más de dos semanas de guerra, ninguna de las partes ha moderando su retórica a pesar de las bajas, principalmente en Irán, y de las consecuencias económicas de la contienda bélica.

Trump también dijo que las fuerzas estadunidenses intensificarán los ataques en la costa iraní, al norte del estrecho de Ormuz, para despejar el camino y permitir la reanudación del transporte de petróleo.

El bloqueo iraní de este estrecho, por donde solía transitar una quinta parte de la producción mundial de hidrocarburos, ha disparado el precio del petróleo.

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, a quien todavía no se ha visto en público, prometió en una declaración por escrito mantener cerrado Ormuz.

El ejército israelí anunció el domingo una nueva oleada de ataques contra objetivos en el oeste de Irán, después de que los Guardianes de la Revolución iraníes calificaron al primer ministro, Benjamin Netanyahu, de criminal y juraran perseguirlo y matarlo.

El ejército iraní aseguró por su parte haber llevado a cabo ataques con drones contra una importante unidad policial y un centro de comunicaciones por satélite en Israel.

Trump exigió este sábado una operación naval internacional para escoltar petroleros a través del estrecho de Ormuz, para, según él, reducir la presión sobre el precio del petróleo y asegurar el suministro para los países cuyas economías están más expuestas al conflicto.

«Con suerte, China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros que se ven afectados por esta restricción artificial enviarán barcos a la zona», afirmó Trump el sábado en redes sociales.

Pero muchos países parecen dubitativos. El Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo que está «analizando» la cuestión, igual que Corea del Sur y Japón, que no se pronunciaron claramente.

Bahréin y Arabia Saudita afirmaron haber interceptado nuevos proyectiles. En Manama, un periodista de la Afp oyó sirenas de alerta.

El viernes las fuerzas estadunidense atacaron la isla de Jark, desde donde fluyen casi todas las exportaciones de petróleo de Irán.

Pero ambas partes confirmaron que los ataques solo acabaron con las defensas militares y dejaron intactas las terminales de exportación de crudo.

Más de mil 200 personas han muerto por los ataques de Estados Unidos e Israel, según cifras del Ministerio de Salud iraní, que no han podido ser verificadas de forma independiente.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados afirma que hasta 3.2 millones de personas han sido desplazadas en Irán.