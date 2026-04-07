miércoles, abril 8, 2026
spot_img
InicioOrbita de estrellasAlfredo Adame Revela Polémica con Laura Bozzo
Orbita de estrellas

Alfredo Adame Revela Polémica con Laura Bozzo

0
12

La vieja rivalidad entre el actor Alfredo Adame y la conductora Laura Bozzo volvió a encenderse, ahora con declaraciones que han causado revuelo tras su paso por el programa «La Casa de los Famosos All Stars». El conflicto entre ambos se remonta a 2018, cuando Bozzo cuestionó las aspiraciones políticas del actor. Desde entonces, los desencuentros escalaron en distintos espacios mediáticos. Incluso en 2020, durante el programa Laura sin censura, intentaron reconciliarse frente a cámaras, sin lograrlo.
Sin embargo, la polémica tomó otro rumbo tras una reciente entrevista en «La mesa caliente» donde el actor aseguró que hubo intimidad entre ambos. Las declaraciones se viralizaron de inmediato. Más tarde, el propio Adame insistió en su versión: “Le gustó y ahora es una golosa que quiere”.
El «Golden Boy» afirmó que no guarda rencor hacia Bozzo e incluso halagó su persona, sugiriendo que la animosidad que mostraron en programas como «Laura sin censura» o dentro del reality de Telemundo podría haber alimentado su atracción. SUN

Alfredo Adame Revela Polémica con Laura Bozzo
Artículo anterior
Operan a Lambda García con Éxito; el Actor ya se Recupera en Casa
Artículo siguiente
Meryl Streep y Anna Wintour Dominan la Portada de Vogue
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Celebran en Familia

Al Instante staff - 0
Llegó una de las temporadas más coloridas del año, y los pequeñines del CAI 3, recibieron muy felices la primavera, donde estuvieron acompañados por...
Leer más

Tenemos un gran gobernador, Eduardo Ramírez. Su trabajo no solo se refleja en las encuestas

Al Instante staff - 0
Tenemos un gran gobernador, Eduardo Ramírez. Su trabajo no solo se refleja en las encuestas, sino en la vida diaria de todas y todos...
Leer más

Eduardo Ramírez inaugura camino Berriozábal-Vistahermosa en beneficio de 39 mil habitantes

Al Instante staff - 0
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró la pavimentación y el mejoramiento integral del camino Berriozábal–Vistahermosa, una obra que fortalece la conectividad, mejora la seguridad...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV