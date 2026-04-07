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Operan a Lambda García con Éxito; el Actor ya se Recupera en Casa

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El actor mexicano Lambda García ya se encuentra de regreso en casa, luego de que el fin de semana revelara que debía someterse a una cirugía de emergencia por dos hernias discales que le provocaban intensos dolores.
A través de su cuenta de Instagram, García compartió que su condición le impedía realizar actividades cotidianas como estar de pie o sentarse. Se sometió a diversos estudios clínicos, entre ellos resonancias magnéticas, pruebas neurológicas y exámenes en las piernas para medir la actividad nerviosa. Aunque en un inicio esperaba ser operado tras su ingreso al hospital, el procedimiento se pospuso mientras su seguro médico autorizaba la intervención, debido a su alto costo. Por ello, fue dado de alta. «Traigo muchísimas medicinas… no saben el dolor tan terrible que es», expresó entonces.
El actor dio más detalles sobre su estado de salud y reconoció que la crisis se relaciona, en parte, con descuidos propios. Se describió como una persona intensa con el ejercicio, en especial con rutinas de peso muerto. Aunque presentó molestias en la espalda y redujo su actividad por un tiempo, continuó con esfuerzos como cargar muebles o macetas, lo que agravó su condición. SUN

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