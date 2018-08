Sismo de 7.3º Sacude Venezuela, Trinidad y Tobago y Colombia

*No se Registraron Víctimas.

Ciudad de México, 21 de agosto.- Autoridades de Venezuela informaron que hasta el momento no se han registrado víctimas o daños tras el sismo de magnitud 7.3, de acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés) registrado en la costa norte de ese país.

Por su parte, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) apuntó que el sismo fue de magnitud 6.3. El movimiento también fue percibido en Colombia y en la isla de Trinidad y Tobago.

Usuarios en redes sociales dieron cuenta del desalojo de edificios en Caracas, sin que aún se haya reportado algún daño material o humano. Según reportes de medios locales, el movimiento telúrico se sintió principalmente en los estados Nueva Esparta, Sucre, Monagas, Bolívar y Distrito Capital.

El temblor ocurrió mientras en el palacio de gobierno, el ministro Diosdado Cabello presidía una concentración en apoyo al presidente Nicolás Maduro.

El ministro del Interior de Venezuela, Néstor Reverol, dijo que el sismo se sintió en varias regiones del país, entre ellas Anzoátegui, Monagas, Carabobo y la zona metropolitana de Caracas.

“Hemos activado todos los equipos de gestión de registro. No se presentó ninguna víctima”, dijo en un mensaje al país, indicando que está en coordinación con gobernadores y alcaldes de las regiones donde se sintió para evaluar los daños.

Reverol llamó a la población a mantener la tranquilidad e indicó: “En estos casos hay que actuar con mucha prudencia”.

Según reportes locales, el movimiento telúrico fue sentido hasta territorio colombiano, en el estado de Antioquia.

En Colombia, donde también se alcanzó a percibir el sismo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que ya realizan recorridos de revisión para localizar a posibles víctimas o daños. Además, señaló que no hay riesgo de tsunami para las costas del caribe colombiano.

Por su parte, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EU (NOAA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta de tsunami para la región cercana al epicentro. A pesar de ello, el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico (PTWC por sus siglas en inglés) aseguró que no hay alerta de tsunami para la región tras el movimiento telúrico. Sun