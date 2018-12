Si Prometieron Trabajo Para Todos, ¿Por qué nos lo Quitan?: Empleados Despedidos del SAT a AMLO

Empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se manifestarán este lunes frente al Palacio Nacional para exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que los reintegre en sus puestos de trabajo. Afirman: “nosotros no somos PRIAN” para pedir que se les regresen sus empleos.

La convocatoria surgió a través de grupos en Facebook donde los ex empleados, principalmente de confianza, han manifestado su temor de que los recortes estén relacionados con la desaparición de la dependencia y expresan su descontento de que se les haya despedido sin tomar en cuenta su preparación o experiencia.

“El personal de esa institución nos estamos viendo afectados con despidos injustificados, sin ser evaluados sobre nuestra capacidad para ejercer nuestros puestos, nosotros no somos PRIAN simplemente nos tocó trabajar en esas administraciones”, señalan.

La manifestación se celebrará a las 06:30 de la mañana afuera del Palacio Nacional para pedirle al presidente que los escuche: “una de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador fue que habrá trabajo para todos, entonces, ¿por qué nos lo quitan?”, señalaron. Agencias