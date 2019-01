Hay Gasolinazo Aunque AMLO Trate de Maquillarlo

*Revira Marko Cortés, Líder Nacional del PAN

Ciudad de México, 2 de enero.-“De que hay ‘gasolinazo’, hay ‘gasolinazo’, aunque trate de maquillarlo”, reviró el líder nacional del PAN, Marko Cortés, al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo que López Obrador y su partido llamaron “gasolinazo” en el pasado es el incremento mes a mes del precio de las gasolinas, pero ahora lo maquilla como actualización o “aumento de precio conforme a la inflación”, acusó el panista.

“Lo real es que siguen sin cumplir la promesa de bajar el precio de la gasolina en todo el país”, y el PAN insistirá en que cumpla la palabra ofrecida de campaña, dijo esta mañana en comunicado de prensa.

El mandatario federal se refirió esta mañana a la crítica hecha por el PAN al incumplimiento de la oferta de campaña de que no se permitirían más “gasolinazos” y se reduciría el precio de las gasolinas; en respuesta, sostuvo que no hay aumento al precio del combustible, “si hay un incremento va a ser acorde con la inflación”, dijo López Obrador.

“La causa principal de la inflación en México es el aumento en los precios de las gasolinas; no al revés como plantea el Presidente”, advirtió Cortés.

Aunque dijo que en Acción Nacional “siempre serán esperadas y bienvenidas su respuestas”, pidió “con todo respeto, le pedimos al señor Presidente que hable con la verdad al pueblo de México”.

También insistió en su crítica al programa de exención de 50% de IVA en la frontera y a la supuesta reducción la gasolina en la zona fronteriza, pues en ambos casos no fue generalizado.

La gasolina “no bajó en general sino solo en algunas ciudades, como ya antes lo habíamos denunciado y la gran mayoría de los consumidores tendrán que pagar el 100% de Impuesto sobre la Producción y Servicios (IEPS) en combustibles”, expuso el panista.

La disminución del 50% de IVA en la frontera “es una farsa, porque sólo lo podrán acreditar las empresas, pero el consumidor final de la frontera seguirá pagando íntegro el 16% de IVA”, recordó.

El PAN “será siempre una firme oposición que cuando vea que el gobierno está errado y está causando daño, lo señale”, insistió. Sun