José Domingo Pérez, el declarante.

* Lamentan Sectores Productivos de la Región.

Tapachula, Chiapas; 19 de Enero.- La problemática en el sistema de salud viene desde la anterior administración y no es culpa del actual Gobierno que se encuentre en pésimas condiciones, pero aún sigue dándose todos los días la escasez de medicamentos y la pésima atención hacia los usuarios del servicio de salud, lamentó el usuario de los servicios de salud, José Domingo Pérez Rojas.

Dijo que no es posible que con esta nueva caravana de migrantes, el Gobierno en sus tres niveles, esté volcado a ayudarlos, es decir, todo para los centroamericanos, y migajas para los mexicanos.

Hace unos días, recordó, el papá del colaborador de un medio de comunicación de esta ciudad sufrió descompensación en su salud y fue llevado al Hospital Regional donde ni siquiera le brindaron la atención, ni siquiera le aplicaron suero, mucho menos medicamentos, pero cuando sus familiares pidieron que se lo entregaran para llevarlo al Instituto Mexicano del Seguro Social, le estaban cobrando mil Pesos por la “atención médica prestada”.

Lo mantuvieron sentado durante varias horas, ni siquiera lo pusieron en una de las 120 camas del Hospital Regional de Tapachula, y gracias a que los paramédicos de la Cruz Roja que lo habían llevado, acudieron con otro paciente, lo vieron moribundo y abandonado a su suerte, apoyaron a la familia para trasladarlo al Seguro Social, sin cobrarle, agregó.

Pérez Rojas manifestó que así como este hay varios casos todos los días no sólo en el Hospital Regional, también en el IMSS, ISSSTE, ISSTECH y los usuarios y sus familiares se tienen que aguantar porque aunque se quejen, nadie les hace caso.

Pero resulta, señaló, que con la llegada de otra caravana de migrantes, todo el aparato gubernamental en sus tres niveles, se pone a sus órdenes para proporcionarles personal médico, de enfermería, medicamentos, todas las camas del hospital, así como las ambulancias que les son negadas a los mexicanos, con el argumento de que no hay chofer, no hay unidad disponible o no hay combustible.

Funcionarios de primer nivel de la Secretaría de Salud han llegado a esta región para estar al pendiente de la atención que necesitan los migrantes, destacó, mientras que para los mexicanos no hay ninguna respuesta inmediata cuando se quejan por el mal servicio ni por la falta de medicamentos.

Hizo un llamado a los organismos de derechos humanos, entre ellos la CNDH, para que así como tienen sus ojos puestos en los integrantes de la caravana, también así manden a su personal para investigar y saber las condiciones en las que se encuentran los mexicanos que son abandonados a su suerte. EL ORBE / Rodolfo Hernández González