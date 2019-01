Cafetaleros Vence 1-0 a Cimarrones

“Presenta Cuadro de Lujo”

Estadio Manuel Velasco Coello.- El Grupo 8 tuvo actividad en la Jornada 3 de la COPA MX, Torneo Clausura 2019. Cafetaleros venció por la mínima diferencia a Cimarrones, el único tanto del partido lo anotó Franco Arizala.

El partido:

Partido sin muchas emociones en los primeros 45 minutos del encuentro, Cafetaleros y Cimarrones no se hicieron daño. Un par de llegadas por parte de las dos escuadras.

El medio campo fue muy transitado, a base de pases largos, trataron de encontrar un descuido defensivo pero los porteros evitaban que las redes se movieran.

Al 39 llegó la más clara del primer tiempo, Cimarrones tuvo un mano a mano, Jonathan Vega se fue a velocidad para encarar a Luis Ojeda, el arquero aguantó hasta el último momento, cuando el delantero decidió disparar para definir, Ojeda alcanzó a hacer contacto con la redonda para evitar el primero de la noche. Al medio tiempo se fueron sin goles.

En la parte complementaria las emociones no se hicieron esperar en el Estadio Manuel Velasco Coello , Fabio Vázquez filtró para Diego Alaníz, el dorsal ‘17’ buscó de tres dedos con la parte interna, Ricardo Díaz sacó el manotazo para sacar el peligro de su portería, el duelo era de porteros, ya que la respuesta llegó rápido por parte de Tapachula, Ojeda se tendió a primer poste, cuando Miguel Vallejo buscó el disparo al poste del cancerbero.

El encuentro por fin tuvo espacios y los equipos lograban culminar las jugadas con disparos a portería.

Al 64’ de tiempo corrido, Adrián Marín peinó la pelota, el remate tomó por sorpresa al arquero sonorense, quien hizo el recorrido y se aventó, pero la pelota le sacó pintura al poste izquierdo.

El partido entró en una pausa donde el balón circulo la mayor parte del tiempo en la media cancha, los equipos bajaron la intensidad del encuentro. Tuvieron que aparecer los hombres que entraron de cambio.

En la recta final Adrián Marín recibió balón filtrado por el sector de la izquierda, el dorsal ‘15’ mandó centro a ras de césped, Franco Arizala entre dos defensas se barrió para hacer contacto con la pelota y poner el uno por cero en casa.

El partido culminó y Tapachula se quedó con los tres puntos en casa. En el Grupo 8 Cafetaleros se quedó en el segundo lugar con 3 unidades, y Cimarrones aún no puede conseguir puntos. Para la Jornada 4 los sonorenses visitarán a Guadalajara en el estadio Akron y Cafetaleros no tendrá actividad. Agencias