Se Desconocen los Motivos Por los que no se Atrapa a Empresas Fantasmas

Tapachula, Chiapas; 4 de Febrero.- El Presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Florentino Bautista Hernández, afirmó que reconocen las propuestas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el combate a la corrupción, sin embargo en la parte tributaria, es urgente que se investigue y se sancione aquellas empresas fantasmas que son creadas sólo para evadir aspectos fiscales y al final generan un daño económico al país.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha rendido todos los elementos para iniciar una investigación exhaustiva contra todas aquellas empresas que son creadas sólo para evadir responsabilidades fiscales y no pagar impuestos, sin embargo, el actuar de la autoridad ha dejado mucho que desear, dijo.

La titular del SAT ha señalado que habrá un cambio en la forma de realizar las revisiones, sostuvo, ya que ahora se harán de manera electrónica, a través del cual la autoridad hacendaria tendrá todos sus elementos para hacer sus auditorías, mecánicos que busca disminuir o eliminar la evasión fiscal que existe en México.

La evasión fiscal es un tema donde que tanto daño le ha causado al país, y detalló, que aunque la autoridad hacendaria ha detectado empresas fantasmas, a pesar de contar con todos los elementos para ir tras ellas, no se han aplicado sanciones correspondientes, afirmó.

El representante del organismo colegiado puntualizó que no son “empresas fantasmas”, sino “empresas factureras”, es decir, son constituidas para distribuir un instrumento mercantil el cual se realiza mediante un fedatario público, y estás tienen socios, y es la misma autoridad hacendaria que verifica y le otorga la firma electrónica.

Mencionó que estas empresas hacen la emisión de comprobantes a una base agradable y genera un mínimo pago de impuestos o la eliminación del mismo, lo que genera un daño económico al país, al evadir sus obligaciones fiscales.

Finalmente, urgió al SAT un informe detallado de las investigaciones que se han realizado contra las “empresas fantasmas”, porque al final la autoridad sabe dónde están localizados este tipo de contribuyentes, tienen todos los elementos para ir contra los mismos, pero desconocen los motivos por los cuales no son sancionados. EL ORBE/ Marvin Bautista