Ayuntamiento Debe Hacerse Cargo de la Recolección de Basura: Colonos

* Tricicleros Tiran Desechos a los Afluentes y los Contaminan.

Tapachula, Chiapas; 9 de Febrero.- Las condiciones de contaminación de los ríos de Tapachula rebasa la capacidad de las autoridades para hacerle frente a este foco de infección que desarrolla enfermedades respiratorias e intestinales, principalmente a niños y adultos mayores que viven en las colonias colindantes con los afluentes contaminados.

Según denuncias ciudadanas, la contaminación de los ríos se debe también a la basura que tiran los llamados tricicleros, que supuestamente trabajan en las colonias o lugares donde no hay una efectiva recolección de basura; sin embargo su trabajo es contraproducente, ya que en las colonias se les acusa que prefieren tirar los desechos en los ríos en lugar de llevarlos a los centros de disposición final ubicados en 4 sectores de la ciudad.

El representante de la colonia ‘Doroteo Arango’, José Antonio Chacón Jiménez dio a conocer, que en las colonias colindantes al río Texcuyuapan hay más afectación, ya que se han hecho de espacios propicios para tirar la basura que llevan en su triciclo, por lo que exigieron a las autoridades vigilar a estos sujetos y hacerles una sanción ejemplar, ya que la contaminación de los afluentes afecta de manera importante a las familias de la zona baja de Tapachula.

Muchos de estos tricicleros son reprendidos por las personas de la comunidad, sin embargo contestan con agresiones verbales, a pesar del grado de contaminación que propician.

La falta de carros de recolección de basura por parte de las autoridades ha propiciado que el número de estos hombres y mujeres con triciclo crezcan, y por ello, la recolección de manera oficial la hayan dejado en manos de estas personas que en su mayoría son de origen centroamericano.

Los colonos de la ‘Doroteo Arango’ hacen un llamado enérgico a las autoridades para que atiendan esta petición, ya que al no haber una recolección de manera periódica, ocasionan que quienes no tiran su basura con los tricicleros lo hagan en los predios baldíos, propiciando también contaminación.

Puntualizó en que la recolección de basura en las colonias del suroriente es una de las peticiones que han externado de manera reiterada, sin embargo, han pasado más de 5 años y la autoridad municipal no los ha atendido. EL ORBE/ Marvin Bautista.