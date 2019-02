Iniciativa Privada Recurrirá a los Amparos si la CFE No Baja las Tarifas Eléctricas

México.- 26 de febrero.- Los sectores productivos advirtieron que si no disminuyen las tarifas eléctricas recurrirán al amparo, por lo que no descartan que en los próximo días soliciten la protección de la autoridad judicial.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) considera que las actuales tarifas son insostenibles, prueba de ello es que restaurantes con mediana capacidad pagan más del doble, antes las facturaciones que llegaban de 4 mil pesos bimestrales hoy son de casi 9 mil pesos.

En noviembre pasado cámaras empresariales acordaron con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) una revisión a las tarifas de electricidad y evaluar la disminución de las mismas. Sin embargo, los sectores productivos siguen pagando hasta 100% más de lo que liquidaban en 2018, afirmó el presidente estatal de Canirac en San Luis Potosí, Juan Carlos Banda.

Explicó que debido a que los acuerdos han quedado en “promesas”, diversos restaurantes se han amparado. Además, refirió que las grandes cadenas restauranteras a nivel nacional ya han notificado su proceder, mediante los amparos, lo cual se traduce hasta a más de cien amparos por cadena.

Industria evalúa amparos. Ninguna empresa en el sector industrial ha presentado algún amparo por la tarifas, pero no descartan esta medida si las costos no disminuyen.

Juan Pablo Torres, dirigente de Industriales, detalló en entrevista que como organismo han solicitado el plan de trabajo respecto a los ajustes en tarifas que CRE implementará en los próximos tres años y con base en ello definirán la postura de los industriales afiliados para determinar si los costos son en correspondencia a la inflación y resultan sostenibles para cada empresa. sun