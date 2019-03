Colonos de “Cafetales” No Permitirán Despojo de Terrenos de la Prepa 5

*Neftalí del Toro lo Entregó Como Garantía de una Deuda.

Tapachula, Chiapas; 14 de Marzo.- Habitantes del Fraccionamiento Los Cafetales denunciaron las irregularidades con que la administración municipal de Neftalí Del Toro Guzmán despojó de los terrenos donde está construida la preparatoria número 5, por lo que ahora la comunidad estudiantil está expuesta a ser desalojada de las instalaciones.

La Presidente del Fraccionamiento Los Cafetales, Silvia Magnolia Villareal Pérez, dio a conocer que desde hace más de 10 años inició con las gestiones ante el Gobierno del Estado para la apertura de la preparatoria en esta zona de la ciudad, toda vez que existía una gran cantidad de jóvenes que por la lejanía de las instituciones educativas abandonaban sus estudios al ser de escasos recursos.

Durante la administración municipal de Venerando Díaz Martínez, se les entregó un acta de donación de los terrenos que comprende una extensión de hectárea y media, documento que está firmado por los Regidores, sin embargo, de manera irregular en el Gobierno de Neftalí Del Toro, el predio en donde está construida la institución al igual que otras áreas del fraccionamiento Los Cafetales, fueron entregadas como garantía por una deuda que traía supuestamente el Ayuntamiento.

Los habitantes del fraccionamiento, padres de familia y directivos de la escuela desconocían de la situación, y fue a principios del año cuando se enteraron de la problemática, ya que, a través de las redes sociales, una inmobiliaria publicó fotografías del predio donde se daba a conocer que estaba en venta.

Dijo que al conocer la información de la venta de los terrenos donde está construida la prepa 5, se presentaron a la inmobiliaria, propiedad de José Antonio Torriello, actual Presidente de la Coparmex Costa de Chiapas, quien les informó que el terreno lo había ganado una persona en un litigio, quien ya contaba con una escritura y fue quien solicitó los servicios de su empresa para poner en venta el predio.

Las escrituras están a nombre de Jorge Benito Lopezchente Trujillo, y curiosamente el Notario que da fe en la escritura pública, es Antonio Díaz Athié, situación que ha generado molestias entre los colonos, toda vez que los terrenos o áreas verdes que hay en un fraccionamiento pueden ser tomados como garantía por deudas del Ayuntamiento y dadas a un particular.

“Desde el 2006 en que fue creado el fraccionamiento, no contaba con áreas verdes ni escuelas, es algo que a nosotros nos ha costado, por lo que no se vale que de la noche a la mañana de manera irregular nos quieran quitar los terrenos de la prepa”, sostuvo

Finalmente, mencionó que han solicitado el apoyo del Gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, quien se ha comprometido en atender esta problemática, toda vez que la postura de los colonos es que aun cuando ya existe un dueño, no permitirán que el fraccionamiento sea despojado de los terrenos que ocupa la prepa 5 ni de las áreas verdes, por lo que amenazó que en caso de personas particulares quieran desalojarlos, están dispuestos a enfrentarlos, aunque haya derramamiento de sangre. EL ORBE/ Marvin Bautista.