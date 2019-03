Exigen se Aplique la ley a Invasores de Terrenos en la Costa Soconusco

*Autoridades No Atienden Denuncias de Legítimos Propietarios.

Tapachula, Chiapas; 25 de Marzo.- Luego de las acciones emprendidas por el Gobierno de Rutilio Escandón Cadenas contra integrantes del MOCRI que tenían invadidos predios en Tuxtla Gutiérrez y otros municipios, exigen a la Fiscalía General del Estado (FGE) aplicar también la justicia contra grupos de “paracaidistas” que se han apoderado de manera ilegal de terrenos en el Soconusco.

El Coordinador Regional de la Confederación Nacional Campesina, Indalecio Flores Bahamaca, aplaudió el actuar del Gobierno Estatal, sin embargo, pidió a las autoridades atender también esta problemática en el Soconusco, ya que en los recientes meses se ha incrementado el número de predios invadidos por grupos de personas, que son alentadas por supuestos líderes sociales para apoderarse de terrenos.

La FGE también debe aplicar la ley contra los líderes sociales junto con sus grupos de “paracaidistas” que se han apoderado de manera ilegal de predios en la región, toda vez que se han interpuesto las denuncias correspondientes, pero la dependencia sea mostrado apática para contra los invasores.

Dijo que hace dos años, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) otorgó a la Sociedad de Solidaridad Social Triple S, alrededor de 20 hectáreas para realizar proyectos integrales de viveros de café, cacao y maderables en la finca denominada “Patricia y Esther”, sin embargo un grupo personas se apoderó de manera ilegal de 4 hectáreas del terreno.

Ante esta situación se integró la Carpeta de Investigación 4010-089-0501-2017, para que las autoridades se encarguen de desalojarlos y se eviten confrontaciones, pues hay molestia entre los más de mil 400 campesinos a los que se les otorgó el beneficio por parte del SAE, pero a más de dos años no se ha aplicado la ley.

La situación es cada vez más preocupante, porque no solo es la invasión de terrenos, sino también de viviendas que están deshabitadas, en el que personas, bajo el argumento de ser de bajos recursos y no tener donde vivir, se apoderan de manera ilegal de las propiedades.

Se ha detectado que los líderes sociales se aprovechan de los migrantes para formar sus grupos e invadir terrenos, con la supuesta promesa de que podrán instalarse en los predios. EL ORBE/ Marvin Bautista.