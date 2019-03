Rutilio Escandón se Reúne con su Gabinete Legal y Ampliado

* Para Reafirmar Estrategias por el Bienestar de las Familias Chiapanecas.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas exigió a las y los integrantes de su Gabinete Legal y Ampliado marcar claramente la diferencia y limpiar la corrupción con la que se encontraron en las dependencias estatales, lo que contribuirá a recuperar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.

“Debemos tener mucha disciplina y colaborar en unidad y congruencia con las propuestas más sensibles del pueblo. Estamos haciendo un gobierno en el que se va a notar la diferencia, no somos corruptos, asaltadores de instituciones, ni sinvergüenzas, así que tengamos todo bien ordenado para deslindar responsabilidades, porque este gobierno no será tapadera de nadie, mucho menos de sus integrantes. La corrupción ya es un delito que no permite fueros”, apuntó.

En este sentido, el mandatario los convocó a trabajar con mucha seriedad y decencia para obtener resultados positivos en pro del crecimiento del Estado; “el pueblo está ofendido por tanta rapiña y no podemos hacer lo mismo, repudiemos la corrupción y esos malos vicios que han dañado a Chiapas y a sus instituciones”.

Enfatizó que un comportamiento honorable hará que saquen a flote su talento, capacidad y preparación para hacer las cosas bien, conformando un equipo sólido que busque la trascendencia de Chiapas para salir adelante, “todo se puede hacer si tenemos voluntad y si le enseñamos a los que vienen detrás de nosotros a trabajar de manera honrada, sin nepotismo, ni tráfico de influencias”.

Es fundamental que tengan clara la responsabilidad del manejo honesto de los recursos y la rendición de cuentas, dijo el Gobernador, porque eso permitirá que el presupuesto alcance e incluso, se haga más con menos.

“Recuerden que somos servidores y estamos para cumplir el mandato de la sociedad. No lo tomen como retórica, sino como un claro mensaje, y quien no lo entienda se le aplicará el Estado de Derecho; no es simulación, ya el pasado quedó atrás”, puntualizó.

Durante este encuentro, que se realiza de manera quincenal, el jefe del Ejecutivo Estatal y los representantes de las diferentes dependencias del Estado, analizaron los temas prioritarios de cada rubro, con la finalidad de dar respuesta y trazar estrategias que fortalezcan las acciones para mejorar el bienestar de las y los chiapanecos.

Por su parte, las y los integrantes del Gabinete Estatal reafirmaron la disposición de llevar a cabo acciones favorables para el progreso del Estado, y de poner todo su empeño en la resolución de las diferentes situaciones emergentes de la entidad, para lograr que la ciudadanía recupere la confianza en las autoridades e instituciones.

Asimismo, coincidieron con el Gobernador en la importancia de rescatar los valores y principios, aprovechando la oportunidad de servir de forma auténtica y legítima, con un enfoque claro y firme en lo que este Gobierno quiere para Chiapas, rumbo a la Cuarta Transformación de la vida pública del país.

Comunicado de Prensa