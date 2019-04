Confirma INM 600 Migrantes Prófugos y más de Mil Detenidos con Amparos Apócrifos

* LUEGO DEL MOTÍN OCURRIDO EN LA MEDIANOCHE DEL JUEVES, LAS AUTORIDADES FEDERALES RETOMARON EL CONTROL DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA “SIGLO XXI”.

* ABOGADOS ENGAÑAN A MIGRANTES OFRECIENDOLES AMPAROS, QUE SÓLO RETRASAN SU TRÁMITE.

Tapachula, Chiapas; 26 de Abril.- Luego de los violentos acontecimientos ocurridos al filo de la media noche de este jueves en la Estación Migratoria ‘Siglo XXI’, con sede en Tapachula, en la que se fugaron cientos de extranjeros indocumentados que estaban a punto de ser repatriados, las autoridades federales retomaron el control de las instalaciones.

En la noche de este viernes, el Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer que un grupo de hombres albergados de nacionalidad cubana, ingresaron con violencia al área reservada para mujeres, en donde se encontraban, en su mayoría, personas originarias de Honduras.

Según la dependencia, el evento genero? gran conmoción, extendiéndose la invasión a otras áreas, como la cocina de la Estación. “La escala del evento imposibilito? que pudiera ser contenido mediante el diálogo y los llamados a la tranquilidad”.

El INM reconoció que no tienen capacidad o instrumentos de confrontación, “pues son servidores públicos civiles, en su mayoría jóvenes”.

Además, que la guardia de turno de la Estación, que es un servicio de seguridad externo, no cuenta con armas y tampoco tuvo la capacidad para contener a los manifestantes.

Al hacer un balance de la fuga, la dependencia dio a conocer que un grupo de personas de nacionalidad cubana logro? abrir la puerta principal de la Estación, generando una salida no autorizada de 645 personas y, de ellos, se han retornado a esas oficinas a 35 personas de este grupo.

Los Amparos de Falsas Expectativas

El INM aprovechó la ocasión para precisar la versión oficial en varios temas. Por ejemplo, dijo, que en la Estación estaban albergadas 980 personas de nacionalidad cubana.

La mayoría de ellas, recalcó, “con amparos tramitados por abogados del área de Tapachula, que promueven falsas expectativas para obtener un documento que facilite el tránsito por territorio mexicano. Esto solo ha retrasado su retorno asistido a Cuba”.

En el amotinamiento, indicó el INM, los albergados permanecieron en el interior o en el patio central de esas instalaciones y que, de un total de mil 745 personas, mil 100 no participaron en los hechos.

Tras esos acontecimientos, fueron presentadas denuncias penales en contra de quienes resulten responsables, incluso por los daños a las instalaciones.

Este viernes se retomaron las actividades cotidianas y se reforzaron las medidas de seguridad, para proteger la integridad de las personas aseguradas.

Por otro lado, organizaciones sociales informaron que, durante el día, se habían montado diversos operativos en colonias populares para dar con el paradero de los fugados, pero sin resultados positivos.

Hasta el momento se desconoce si entre los que escaparon antes de ser repatriados, había personas con antecedentes penales, con órdenes de aprehensión en sus países o que pudieran pertenecer a alguna banda delictiva. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello