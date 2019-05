Sigue a la Alza Inseguridad por Presencia de Migrantes COCOPARCI Solicita Actuación del Gobierno.

Tapachula, Chiapas; 1 de mayo.- Aunque organismos de derechos humanos digan lo contrario, lo cierto es que la inseguridad se ha incrementado con la llegada de las caravanas migrantes, situación que preocupa, afirmó el presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana (Cocoparci), Jorge Gutiérrez Franco.

Respecto al reciente asesinato de colombiano a balazos a manos de un guerrerense, debería de prender las alarmas entre las autoridades porque pareciera ser que se están disputando la plaza.

“Se hace necesario organizarse autoridades y sociedad para no permitir que esta delincuencia que sí está organizada siga creciendo y si bien es cierto que no se puede erradicar, sí se puede controlar”, dijo.

Calificó de preocupante esta situación “y alzamos la voz ante las autoridades de los tres niveles de gobierno para que hagan un verdadero estudio de los que se está presentando en esta región y se actúe de acuerdo a las circunstancias, no se quieren paliativos.

“La inseguridad es un problema estructural que compete a todos, no únicamente a la autoridad, nosotros como personas debemos coadyuvar para de una forma u otra contrarrestar la delincuencia que sí está superando en muchos aspectos a las autoridades”, añadió.

Precisó que los defensores de derechos humanos manifiestan que los migrantes nada tienen que ver, pero la realidad es que sí se han acrecentado los actos delictivos desde el momento que estas caravanas han venido en forma violenta, se ha podido ver en las instalaciones de Migración como en otros lugares que estas personas ya no vienen en forma pacífica como antes, exigiendo derechos que no tienen y están causando problemas.

Desde luego, manifestó, están haciendo escuela y están participando mexicanos, lo que además ha provocado luchas entre pandillas, situación que preocupa porque el comercio se ha visto afectado, así como los robos que se han dado a transeúntes.

Primero cuando eran transmigrantes no causaban mucho problema, pero ahora que se están quedando no sólo provocan problemas de seguridad sino también de salud, por lo que hizo un llamado a las autoridades para que se tomen cartas en el asunto.

Gutiérrez Franco manifestó que se sabe de casos de niños y jóvenes que están cometiendo robos, arrebatan bolsos a las mujeres, celulares, lamentablemente los detienen y el agraviado solo pide que le devuelvan lo robado y decide no proceder, entonces se quedan nuevamente en la calle a seguir delinquiendo.

“De nada servirá que se le pida a las autoridades de los tres niveles que hagan su trabajo y haya coordinación policiaca si los agraviados se conforman con recuperar lo robado y no proceden, por lo tanto no hay como integrar las carpetas de investigación para presentarlos a los juzgados y quedan libres”, precisó. EL ORBE / Rodolfo Hernández González