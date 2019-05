Inoperante la Alerta de Género en la Región, en Aumento Violencia Hacia las Mujeres

* Suman 389 Denuncias en Primeros Meses del Año.

Tapachula, Chiapas; 3 de Abril.- Aún cuando Tapachula está considerado dentro de los siete municipios de Chiapas con la Alerta de Género, la violencia se ha incrementado de manera considerable respecto a años anteriores, sin embargo, las autoridades han mostrado poco interés para establecer estrategias que permitan contrarrestar esta problemática.

La Fundadora y representante legal de la Asociación Por la Superación de la Mujer, Elsa Simón Ortega, dio a conocer que durante el primer trimestre del año se llevan contabilizadas alrededor de 389 denuncias de violencia de género, y además el índice de Feminicidios también ha ido a la alza.

En Tapachula sólo 3 “patrullas rosas” están disponibles para atender los casos de violencia, aunque dos unidades pasan más tiempo en el taller que en funcionamiento, y aunque se ha exigido a las autoridades municipales hacer su trabajo, hacen caso omiso y minimizan la problemática que se vive en la ciudad.

«Pedimos a la autoridad municipal que incremente las patrullas rosas, porque nada más tenemos 3, pero 2 no son nuevas, son reparadas, sólo una es la que está en óptimas condiciones, por ello requerimos de más unidades para atender las medidas de protección que se necesitan cuando la mujer realiza la denuncia», abundó.

En lo que va del 2019, el incremento de violencia de género es alarmante, por ello las autoridades deben poner atención para establecer las estrategias adecuadas para contrarrestar esta problemática que afecta gravemente a las mujeres.

Aún con estas estadísticas la Alerta de Género en Tapachula no funciona, ya que no hay un módulo de atención a mujeres violentadas y a más de 8 meses de la Administración Municipal, apenas se nombró a la titular de la Secretaría de Empoderamiento de las Mujeres, además, el Consejo Municipal de Violencia Contra las Mujeres, que debió haberse instalado desde el inicio de la administración, este viernes fue puesto en marcha.

Se trabaja a través de una mesa interinstitucional, en donde se reciben quejas de mujeres que sufren violencia familiar, las cuales son canalizadas ante las autoridades para que puedan interponer su denuncia, y a quienes lo hacen, se les da el acompañamiento y se verifica que las corporaciones policíacas puedan darle las medidas de protección adecuada, para que no llegue hasta un hecho lamentable.

Pidió a las mujeres que sufren algún tipo de violencia en su hogar que busquen el apoyo necesario e interpongan su denuncia antes de que se llegue a un feminicidio, ya que actualmente como organización trabajan de manera coordinada con las instancias y se verifica que se les brinden las medidas de protección adecuadas contra sus agresores. EL ORBE/Marvin Bautista