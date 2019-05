Hospital de Huixtla 25 Años Abandonado Pacientes Denuncian Pésima Atención

Huixtla, Chiapas; 27 de Mayo.- Continúa la mala atención de servicio en el Hospital General de Huixtla, todo sigue igual y nada ha cambiado, así lo dio a conocer a señora Beatriz, quien dijo tener su domicilio en el municipio de Tuzantán, ya que ayer, cuando acudió al Hospital para ser atendida por el Ginecólogo, le dijeron que dicho especialista anda de vacaciones, que están suspendidas las cirugías y las atenciones médicas en esa especialidad.

Y así como ella, hay muchas que se encuentran tiradas, abandonadas en el hospital por falta de especialistas, caso concreto el de la señora Ana Patricia, de 48 años de edad, con expediente 2220, quien ingresó el pasado domingo 26 de Mayo a las 16:30 horas, y estaba programa para practicarle una cirugía, sin embargo, ayer mismo cuando en horas de la mañana asumió el cargo el nuevo director de dicho nosocomio, Dr. Daniel Martínez, oriundo de Ocosingo, tajantemente dijo que no había Ginecólogos, que se suspendía la operación, y a la señora no le dio ni fecha de reprogramación de cirugía ni explicación alguna, sólo se encerró en su oficina negando información a sus familiares.

Es indignante cómo el Hospital General de Huixtla a sus más de 25 años, sigue siendo agencia de colocación de médicos provenientes de otros Estados y municipios, quienes nunca se han preocupado por beneficiar a las personas que, orillados por su situación precaria de no pagar médico particular. EL ORBE/Luis Javier Ramos