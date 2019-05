Nadie Por Encima de la Ley, Incluso Migrantes: ERA

Tapachula, Chiapas; 30 de Mayo.- El senador Eduardo Ramírez Aguilar, sostuvo que es urgente perfeccionar la estrategia en materia de seguridad entre México y los países centroamericanos, para detectar que delincuentes de todo tipo siguen llegando, de manera infiltrada, en las caravanas de migrantes.

En entrevista realizada en las instalaciones de esta Casa Editorial, el legislador chiapaneco informó que solicitó la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a efecto de que se blinde la Frontera Sur.

“Entendemos ese desplazamiento humano, pero también no hay que dejar pasar que dentro de esas caravanas vienen algunos que algunos personajes que tienen cuentas pendientes con la justicia en sus países de origen”, dijo.

Así también, que se busca que haya una mejor coordinación entre México y Centroamérica en el cruce de información en materia de seguridad para poder identificar con exactitud a aquellos que tengan órdenes de aprehensión o estén señalados como indiciados en alguna carpeta de investigación.

De igual forma, a los miembros de pandillas o personas con antecedentes penales que busquen establecerse en México para sus operaciones fuera de la ley o para violentar la paz social, la estabilidad o la tranquilidad de los ciudadanos.

La intención es hacer un estudio completo que permita brindar la atención humanitaria a quienes en realidad la necesitan, pero también poner alerta en aquellos extranjeros que traen el objetivo de hacer todo tipo de atrocidades a los municipios por donde van atravesando.

“Somos muy respetuosos de los derechos humanos, pero también interpreto y me sumo a esa molestia que existe en los chiapanecos y en el resto de territorio nacional por la actitud de muchos migrantes”.

En el tema se abordó que, desde Octubre del año pasado, cuando comenzaron a llegar las caravanas de migrantes a México, la sociedad se ha inconformado al considerar que hay más atención a los migrantes que a los propios chiapanecos.

Además, coincidentemente, con la llegada de esos miles de migrantes se han incrementado severamente los índices de delincuencia, en la que la participación de los indocumentados ya es permanente.

De igual forma, que muchos de esos grupos han entrado al país violentamente, causando destrozos en las Estaciones Migratorias y en los accesos oficiales al país; han agredido a policías y administrativos; consumen drogas y bebidas embriagantes en las calles, y otras actividades que están reglamentadas.

Reconoció que, a veces, hay prioridad para quienes están en calidad de migrantes y se dejan de atender las necesidades de los mexicanos. Por eso consideró que deben de ser temas a tratar, en la que deben tener una colaboración entre las autoridades de los tres niveles de Gobierno

Eso incluye una mayor atención sobre los historiales judiciales de los migrantes, con información que se pueda acceder por medio de las Cancillerías, las Fiscalías o las Procuradurías.

Durante la reunión, encabezada por nuestro director general, Enrique Zamora Cruz, se habló sobre la petición de la sociedad chiapaneca en torno a que es muy importante el refuerzo de elementos federales de seguridad, en las que se incluya el tema de los flujos migratorios, sus repercusiones.

“Estamos pidiendo que la Guardia Nacional y más elementos de la Policía Federal sean enviados de manera permanente a Tapachula y al resto de los municipios de la Frontera Sur para garantizar la seguridad de la población, porque estamos seguros que ha sido rebasada la capacidad de las policías municipales”, abundó.

De acuerdo a Ramírez Aguilar, por ser frontera, los temas de la región Soconusco deben ser tratados en un nivel de seguridad nacional y aplicar estrategias permanentes, no paliativos.

En esas tareas, dijo, es muy importante la participación del Ejército Mexicano y la Armada de México, porque han demostrado su eficacia, lealtad y sacrificio para hacer frente a la delincuencia organizada y a los flagelos que tanto daño han hecho a la sociedad.

También se refirió a los operativos implementados en Tapachula en los últimos días por parte del Gobierno Federal y Estatal en materia de seguridad, en la que ha sido detenidos centroamericanos vinculados con la comercialización drogas y asegurados extranjeros que no pudieron acreditar su legal estancia en el país.

No solamente está de acuerdo con esas acciones de seguridad y aplicación de las normas mexicanas, señaló, sino que se están buscando los mecanismos que sean necesarios para que sean permanentes.

En el acto, donde estuvo el coordinador general del rotativo EL ORBE, Enrique Zamora Morlet, dejó en claro que una cosa es la hospitalidad mexicana para que extranjeros puedan llegar a Chiapas y al resto del país en plan turístico, recreativo, diplomático, comercial, médico y distintos fines de cooperación internacional y, otra, que grupos de migrantes pretendan violar los derechos de los mexicanos.

“En México nadie debe estar por encima de la ley, incluso los migrantes. No se debe confundir que las acciones de las autoridades sean xenofóbicas, de persecución o violatorias de los derechos humanos, cuando los servidores públicos están cumpliendo con lo que establece nuestra Constitución”, apuntó.

Una de las grandes prioridades de la sociedad en esta región, puntualizó, es, precisamente, atender los reclamos en materia de seguridad y los relacionados a los flujos migratorios. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello