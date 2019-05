Reitera Rutilio Escandón a su Gabinete, Dejar Atrás los Viejos Vicios y Trabajar por el Progreso del Estado

*EL GOBERNADOR MANIFESTÓ QUE PARA CONFORMAR SU GABINETE ELIGIÓ A PERSONAS RESPONSABLES, QUE GENEREN CONFIANZA Y SOBRE TODO, TENGAN CLARO QUE SON SERVIDORES DEL PUEBLO.

Tuxtla Gutiérrez.- Durante la reunión quincenal con su Gabinete Legal y Ampliado, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró el llamado a dejar atrás los viejos vicios, trabajar con apego a la ley y sin hacer gastos innecesarios, con el único propósito de sacar adelante el desarrollo y progreso de Chiapas para poder vivir en paz.

“Lo que hacemos del pago a las deudas es complicado, pero no nos vamos a detener, seguirá fluyendo, porque estamos avanzando bien, y esto sólo podemos hacerlo si estamos juntos. Recuerden que si trabajamos en la búsqueda del bien común vamos a tener presencia, reconocimiento por acciones y buenas prácticas; siempre y cuando hagan las cosas correctamente, dentro del marco del derecho”, enfatizó.

En el encuentro, celebrado en la Sala Belisario Domínguez, de Palacio de Gobierno, el jefe del Ejecutivo Estatal se mostró satisfecho por lo que se ha logrado en estos meses de su Gobierno; sin embargo, insistió, es indispensable continuar con el trabajo coordinado y honesto para lograr los grandes cambios que la sociedad demanda. «Estamos avanzando bien, pero podemos estar mejor, sin fallar ni desilusionar al pueblo».

Al subrayar el compromiso de cuidar que los programas sociales y las obras públicas se desarrollen en tiempo y forma, el mandatario fue enfático al precisar que su Gobierno tiene la firme convicción de cumplir las demandas más sentidas de la sociedad, salvando las instituciones y cuidando los legítimos intereses del pueblo, sin hacer politiquería.

Señaló que para conformar su Gabinete eligió a personas responsables, que generen confianza y, sobre todo, tengan claro que son servidores del pueblo. “Amigos y parientes para el tráfico de influencias, sobran, pero buscar ciudadanas y ciudadanos comprometidos, no es fácil”. Por ello, los exhortó a trabajar de acuerdo con los ejes que integran el Plan Estatal de Desarrollo, los cuales son el punto de partida para lograr el verdadero bienestar, sin tanta burocracia.

En otro momento, Escandón Cadenas abordó el tema de la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción, mismo que, aseguró, será integrado por hombres y mujeres que tengan conocimiento de cómo funciona: “no vamos a improvisar, no queremos que sea más de lo mismo, se formará con personas que verdaderamente trabajen en este tema, con absoluta transparencia, porque la corrupción está enraizada y hay que arrancarla como se arranca la hierba mala”.

Finalmente, destacó los resultados en materia de seguridad que ubican a Chiapas entre los Estados con menor incidencia delictiva a nivel nacional; este hecho favorable, dijo, es reflejo del trabajo conjunto que se realiza todos los días en las Mesas de Seguridad, para garantizar la tranquilidad de las familias y que tengan bienestar a través de sus instituciones.