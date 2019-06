Presenta AMLO Equipo Especial Para Atender el Tema Migratorio

*Compromisos Asumidos con EU.

Ciudad de México; 11 de Junio.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una comisión especial para cumplir los compromisos con EUA en el tema migratorio, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard.

Los cinco responsables de acuerdo a las tareas que se llevarán a cabo son: Vicente Antonio Hernández Sánchez, Francisco Garduño, Javier Rodríguez, Horacio Duarte Olivares y Maximiliano Reyes Zúñiga.

El mandatario mexicano expuso que si los países desarrollados ayudan a los países pobres se podrá atender el fenómeno migratorio, “si se les da la espalda y no cooperan para el desarrollo de los países pobres, no se puede enfrentar la migración”, dijo.

Reiteró que la manera más humana de enfrentar este tema en América del Norte, y en cualquier parte del mundo, es atendiendo las causas de origen. «Es un desafío que en tres meses se puede atemperar el fenómeno migratorio, con producción trabajo y bienestar, y así se puedan mantener a los migrantes en sus casas y familias».

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que desde hoy se desplegará la Guardia Nacional en la frontera sur e iniciarán las operaciones de la Comisión Especial.

Negó que lo anterior sea un «mandato de Estados Unidos», sino una propuesta mexicana. “EUA no tenía contemplado esto, es una propuesta hecha por nosotros”

Afirmó que los migrantes que quieran quedarse en México recibirán un trato migratorio. Aseveró que quienes transitan por México tienen la obligación de registrarse. «Tenemos el derecho de saber quiénes son, qué hacen y de dónde vienen».

Una de las tareas del subsecretario Maximiliano Reyes Zúñiga es crear una Iniciativa de Sistemas de Gestión Regional, explicó que todos los países involucrados tienen una responsabilidad, “a México llegan migrantes de muchos países y nosotros no podemos con todas las responsabilidades, necesitamos compartirla”, sostuvo. Agencias