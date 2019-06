Si México no Frena la Migración, «Habrá Fase 2 y Será muy Dura «

*La Nueva Advertencia de Trump.

Ciudad de México, 12 de junio.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que si el gobierno mexicano no frena la migración ilegal, habrá una “fase dos” en las negociaciones.

“Creo que México realmente quiere producir. Si México hace un buen trabajo no vendrá mucha gente, si no, habrá fase dos. La fase dos es muy dura, pero creo que harán un buen trabajo”, dijo el presidente en una entrevista.

Trump elogió las leyes migratorias mexicanas y aseguró que Estados Unidos ha sido incompetente en la materia: “tenemos las peores leyes migratorias, las más tontas en todo el mundo. En el mundo no hay nada cercano a ellas”.

Trump celebró que el gobierno mexicano haya movilizado 6 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur como resultado de los acuerdos entre ambas naciones para evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos. Agencias