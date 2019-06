En Riesgo la Economía de México si no se Cuida el Trasiego Migratorio

*Advierte el Presidente del Colegio de Economista.

Tapachula, Chiapas; 18 de Junio.- Para el Presidente del Colegio de Economistas de Chiapas de la Frontera Sur, Heriberto Cosme López Molina, la situación se pondrá bastante difícil para la economía si el Gobierno mexicano no cuida el trasiego migrante en ésta, que es una frontera abierta.

Agregó que hoy en día que Estados Unidos le quiere poner aranceles a los productos mexicanos, esto implicaría una complejidad económica, se elevarían los precios, los mismos serían pagados por los consumidores norteamericanos.

“Lo complicado de esto es que de alguna manera todo está interrelacionado, porque actualmente la relación entre México y Estados Unidos es meramente comercial, pero por el acuerdo de Marrakech del que México, debe dar beneficios a los migrantes, la frontera totalmente abierta como ha estado no es conveniente para la Costa, si lo vemos a nivel local”, afirmó.

“Hablemos en un sentido estricto, México lo que ha presentado en este último trimestre es tratar de cumplir la normatividad, de cuidar el trasiego migratorio en un sentido económico, los aranceles nos afectarían muchísimo. En el primer trimestre el país en su Producto Interno Bruto (PIB), presentó una caída del 0.2%, es decir, la especulación y todos los cambios económicos a nivel país con el inicio del año se vieron reflejados ahí, se complicó y esto habla de que tenemos que cuidar las condiciones arancelarias para que no afecte al productor mexicano”, explicó.

Recordó que México exporta primordialmente producto agrícola, como mango, tomate, aguacate, es lo que se tiene que cuidar, es una situación complicada porque se depende Estados Unidos, toda vez que gastan alrededor de 12,000 millones de Dólares en la compra de estos productos, según el Departamento de Agricultura, y si hay un arancel pegaría fuertemente a la actividad económica mexicana.

Molina López indicó que “hablemos de la parte sur de México, el sureste aporta el 18.9% del PIB, entonces si aumentaran arancelariamente nuestros productos, posiblemente reduciría la demanda de compras en Estados Unidos y eso habría una reducción de ventas que impactarían a los productores. El sur de México ha sido golpeado y ya lo comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido olvidado a través de los años y si llegaran las consecuencias arancelarias, seguramente habría una recesión local, y si hay recesión en Estados Unidos, el Peso sufrirá devaluación”.

Finalmente, manifestó que para todos esos migrantes que se quedarán en esta región el Gobierno Federal tendrá que proporcionarles servicios, por lo que habrá que ver si eso realmente conviene en esta zona de México; además, habrá la necesidad de atraer inversión, pero los que vengan en esta región necesitarán estímulos fiscales, y seguridad. EL ORBE/Rodolfo Hernández González